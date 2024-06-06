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6 yıllık evlilikte mutsuz son! Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı! Ayrılığı böyle duyurdu

Yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu, 6 yıl önce iş insanı Cihan Alpay ile dünyaevine girdi. 2019'da oğulları Efe’yi kucaklarına alan ünlü çiftten kötü haber geldi. Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay, bugün sessiz sedasız anlaşmalı olarak boşandı. Vahapoğlu, sürpriz ayrılık haberini bir milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 15:46 Güncelleme 06 Haziran 2024, 15:46
6 yıllık evlilikte mutsuz son! Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı! Ayrılığı böyle duyurdu

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Yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu, Haziran 2018'de Cihan Alpay ile nikâh masasına oturdu. Ünlü çift, Aralık 2019'da ise oğulları Efe'yi kucaklarına aldı.

Ece Vahapoğlu ile iş insanı Cihan Alpay'dan bugün kötü haber geldi. Ünlü çift, sessiz sedasız anlaşmalı olarak boşandı.

46 yaşındaki yazar, sürpriz ayrılık haberini bir milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından duyurdu.

Vahapoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Ece & Efe olarak yeni bir süreç başlıyor hayatımızda.

Cihan ile altı yıllık evliliğimizi ve toplam dokuz yıllık beraberliğimizi bugün anlaşmalı boşanarak dostça ve sevgiyle bitirdik.

Her zaman çok sevdiğimiz canımız Efe'nin anne ve babasıyız. Bütünün hayrına olmasını diliyorum"

İşte o paylaşım...

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