6 yıllık evlilikte mutsuz son! Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay boşandı! Ayrılığı böyle duyurdu

Vahapoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Ece & Efe olarak yeni bir süreç başlıyor hayatımızda.

Cihan ile altı yıllık evliliğimizi ve toplam dokuz yıllık beraberliğimizi bugün anlaşmalı boşanarak dostça ve sevgiyle bitirdik.

Her zaman çok sevdiğimiz canımız Efe'nin anne ve babasıyız. Bütünün hayrına olmasını diliyorum"

İşte o paylaşım...