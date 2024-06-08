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5 yeni başrol oyuncu geliyor! Kızılcık Şerbeti kadrosu A'dan Z'ye değişti! Apo, Pembe, Doğa, Görkem...

'Kızılcık Şerbeti'nde dört oyuncu birden ayrıldı. Kızılcık Şerbeti' ekibi, yeni sezon için hazırlıklarına devam ederken, dizinin takipçileri ayrılan oyunculara sosyal medya üzerinden destek mesajları yağdırdı. Öte yandan yeni bir haber daha geldi. Diziye 5 yeni oyuncu daha katılacak. Peki, yeni kadroda kimler yer alacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 14:19 Güncelleme 09 Haziran 2024, 14:20
5 yeni başrol oyuncu geliyor! Kızılcık Şerbeti kadrosu A’dan Z’ye değişti! Apo, Pembe, Doğa, Görkem...

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Sezon finalinde, dizi kadrosunun sevilen isimleri Serkan Tınmaz, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı ve Selin Türkmen ekranlara veda etti. Öte yandan, dizinin merakla beklenen yeni karakteri Giray'ın (Kaan Taşaner) hayatındaki gizemli kadın, izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.

Bu gizemli karakter için henüz bir oyuncu belirlenmemiş olup, çok sayıda yetenekli kadın oyuncuyla görüşmeler devam ediyor.

5 YENİ OYUNCU GELİYOR

Diziyi Bekleyen Yenilikler: Kaybedilen dört değerli oyuncunun yerini alacak olan beş "bomba" yeni oyuncunun katılımıyla diziye taze kan sağlanacak. Yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediği büyük bir merak konusu.

Dizi, yeni kurgusu ve sürpriz karakterleriyle bir kez daha izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.

Gelecek Sezonun İpuçları: Yapımcı ve senaristler, gelecek sezon için sürprizlerle dolu bir senaryo vaat ediyor.

Giray'ın gizemli kadını etrafında şekillenecek olan hikaye, izleyicilere yeni bir soluk getirecek ve dizinin dramatik yapısını daha da güçlendirecek.

VEDA EDEN OYUNCULARDAN MESAJLAR

Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, eğitimine devam etmek amacıyla 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden ayrıldı. Türkmen, Instagram üzerinden paylaştığı veda mesajında, "Vedalardan pek hoşlanmasam da bu yazıyı hem size hem kendime borç bildim. Dolu dolu iki sezon geçirdik, sizinle güldük sizinle ağladık... Bu yolculukta bana hep destek olan yapımcımıza, yönetmenlerimize, senaristlerimize, ekip arkadaşlarımıza ve bizim yanımızda olup bizi bir saniye bile yalnız hissettirmeyen izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakal Kızılcık Şerbeti, hoşçakal Çimen... Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Dizide Umut karakterini canlandıran Serkan Tınmaz da, "Müthiş şeyler yaşadık ve hepsini beraber yaptık.. Herkese teşekkürler… Umutla..." diyerek ekibe veda etti.

Rüzgar karakterini oynayan Yiğit Kirazcı ise, "Rüzgar'ın bir sezonluk macerası ve misafir olduğu bu güzel hikayenin sonuna geldik. Acısıyla tatlısıyla yoğun ama bir o kadar da harika bir sezon geçirdik. Rüzgar, seni seviyorum dostum, yapmak istediğim ve istemediğim şeyleri anlamama yardımcı olduğun için teşekkür ederim. Herkesten ve her yerden sevgi ve samimiyet dolu mesajlar alıyorum. Rüzgar'ı bu kadar sevmeniz beni daha da mutlu ediyor, hepinize her şey için çok teşekkür ederim. Bir sonraki maceramıza kadar hoşçakalın efendim" şeklinde duygusal bir mesaj paylaştı.

Son olarak, Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman da diziden ayrıldığını belirtti. Uzman, bir takipçisinin videosunun altına yaptığı yorumda, "Alev... Ben onu çok sevdim. Kalplere empati, yüzlere gülücük olsun istedim hep, umarım başarmışımdır. Ve herkese, her şeye çok teşekkürler; olması gereken her şey, olması gerektiği gibi oldu. Benim için çok özeldi, yolculuk çok güzeldi. Tekrar görüşmek üzere, huzurlu, mutlu; olması gerektiği gibi günlerde..." ifadelerini kullandı.

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde ayrılan oyuncuların veda mesajları, izleyiciler ve ekip arkadaşları tarafından duygusal bir şekilde karşılandı.

DİZİDEN DAHA ÖNCE DE 5 OYUNCU AYRILMIŞTI

"Kızılcık Şerbeti" dizisinden birden fazla oyuncu ayrılığı haberi geldi ve bu ayrılıklar izleyicileri derinden etkiledi. Settar Tanrıöğen'in ardından Ertuğrul ve Mihri karakterlerini canlandıran Kayra Şenocak ve Gizem Yanık da diziden ayrıldılar.

Bu ayrılıkların yanı sıra, Ömer karakterinin avukatı Oral Özer'in de diziye veda etmesi, hayranlarını şaşırttı.

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