5 yeni başrol oyuncu geliyor! Kızılcık Şerbeti kadrosu A’dan Z’ye değişti! Apo, Pembe, Doğa, Görkem...

Dizi, yeni kurgusu ve sürpriz karakterleriyle bir kez daha izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Gelecek Sezonun İpuçları: Yapımcı ve senaristler, gelecek sezon için sürprizlerle dolu bir senaryo vaat ediyor. Giray'ın gizemli kadını etrafında şekillenecek olan hikaye, izleyicilere yeni bir soluk getirecek ve dizinin dramatik yapısını daha da güçlendirecek.

VEDA EDEN OYUNCULARDAN MESAJLAR Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, eğitimine devam etmek amacıyla 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden ayrıldı. Türkmen, Instagram üzerinden paylaştığı veda mesajında, "Vedalardan pek hoşlanmasam da bu yazıyı hem size hem kendime borç bildim. Dolu dolu iki sezon geçirdik, sizinle güldük sizinle ağladık... Bu yolculukta bana hep destek olan yapımcımıza, yönetmenlerimize, senaristlerimize, ekip arkadaşlarımıza ve bizim yanımızda olup bizi bir saniye bile yalnız hissettirmeyen izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakal Kızılcık Şerbeti, hoşçakal Çimen... Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Dizide Umut karakterini canlandıran Serkan Tınmaz da, "Müthiş şeyler yaşadık ve hepsini beraber yaptık.. Herkese teşekkürler… Umutla..." diyerek ekibe veda etti.

Rüzgar karakterini oynayan Yiğit Kirazcı ise, "Rüzgar'ın bir sezonluk macerası ve misafir olduğu bu güzel hikayenin sonuna geldik. Acısıyla tatlısıyla yoğun ama bir o kadar da harika bir sezon geçirdik. Rüzgar, seni seviyorum dostum, yapmak istediğim ve istemediğim şeyleri anlamama yardımcı olduğun için teşekkür ederim. Herkesten ve her yerden sevgi ve samimiyet dolu mesajlar alıyorum. Rüzgar'ı bu kadar sevmeniz beni daha da mutlu ediyor, hepinize her şey için çok teşekkür ederim. Bir sonraki maceramıza kadar hoşçakalın efendim" şeklinde duygusal bir mesaj paylaştı.