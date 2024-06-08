28 günde 5 KG verdiren Serenay Sarıkaya diyeti! Ünlü oyuncunun dümdüz göbeğinin sırrı...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son zamanlarda sadece oyunculuk yetenekleriyle değil, aynı zamanda kusursuz fiziğiyle de dikkat çekiyor. Sarıkaya'nın formunu korumasının ardındaki sırları açıklayan 28 günlük hızlı kilo verme yöntemleri, hayranlarını etkisi altına aldı.
90 DAKİKA BOYUNCA BUNU YAPIYOR!
Serenay Sarıkaya'nın kilo verme süreci, ani ve sağlıksız yöntemler yerine uzun vadeli bir yaklaşımı benimsediğini gösteriyor. Ünlü oyuncu, kilo verme sürecinde şok diyetlere başvurmayıp, sağlıklı bir yaşam tarzını tercih etti. Sarıkaya'nın kilo verme stratejisi egzersiz üzerine kurulu.
Serenay Sarıkaya'nın sağlıklı yaşam tarzı, sadece spor salonlarında geçirilen saatlerle sınırlı değil. Ünlü oyuncu, yoga ve pilates gibi disiplinlerin yanı sıra düzenli yürüyüşlerle formunu koruyor. Özellikle 90 dakika boyunca gerçekleştirdiği 26 seri yoga hareketi, hem kilo vermesine hem de vücuttaki toksinleri atmasına yardımcı oluyor.