28 günde 5 KG verdiren Serenay Sarıkaya diyeti! Ünlü oyuncunun dümdüz göbeğinin sırrı...

Sarıkaya'nın dikkat çeken bir diğer özelliği ise sağlıklı beslenme alışkanlıkları. Karbonhidrat ve şeker tüketimini minimumda tutarak, organik ve glütensiz besinlere ağırlık veriyor. Badem, yumurta ve zeytin gibi besinleri sık sık tüketen Sarıkaya, bunları düzenli sporla birleştirerek sağlıklı bir yaşam sürdürüyor.