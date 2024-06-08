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28 günde 5 KG verdiren Serenay Sarıkaya diyeti! Ünlü oyuncunun dümdüz göbeğinin sırrı...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya geçtiğimiz yıllarda uyguladığı bir yöntem sayesinde hızlı bir şekilde kilo verdi. Takipçileri, Sarıkaya'nın nasıl bu kadar hızlı kilo verdiğini merak ediyor. Sarıkaya, dış görünümüne verdiği önemin altını çizerek, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıklarını esas aldığını belirtiyor. İşte Serenay Sarıkaya'yı eriten o formül...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 17:01 Güncelleme 08 Haziran 2024, 17:01
28 günde 5 KG verdiren Serenay Sarıkaya diyeti! Ünlü oyuncunun dümdüz göbeğinin sırrı...

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son zamanlarda sadece oyunculuk yetenekleriyle değil, aynı zamanda kusursuz fiziğiyle de dikkat çekiyor. Sarıkaya'nın formunu korumasının ardındaki sırları açıklayan 28 günlük hızlı kilo verme yöntemleri, hayranlarını etkisi altına aldı.

90 DAKİKA BOYUNCA BUNU YAPIYOR!

Serenay Sarıkaya'nın kilo verme süreci, ani ve sağlıksız yöntemler yerine uzun vadeli bir yaklaşımı benimsediğini gösteriyor. Ünlü oyuncu, kilo verme sürecinde şok diyetlere başvurmayıp, sağlıklı bir yaşam tarzını tercih etti. Sarıkaya'nın kilo verme stratejisi egzersiz üzerine kurulu.

Serenay Sarıkaya'nın sağlıklı yaşam tarzı, sadece spor salonlarında geçirilen saatlerle sınırlı değil. Ünlü oyuncu, yoga ve pilates gibi disiplinlerin yanı sıra düzenli yürüyüşlerle formunu koruyor. Özellikle 90 dakika boyunca gerçekleştirdiği 26 seri yoga hareketi, hem kilo vermesine hem de vücuttaki toksinleri atmasına yardımcı oluyor.

Sarıkaya'nın dikkat çeken bir diğer özelliği ise sağlıklı beslenme alışkanlıkları. Karbonhidrat ve şeker tüketimini minimumda tutarak, organik ve glütensiz besinlere ağırlık veriyor. Badem, yumurta ve zeytin gibi besinleri sık sık tüketen Sarıkaya, bunları düzenli sporla birleştirerek sağlıklı bir yaşam sürdürüyor.

ÖRNEK DİYET LİSTESİ!

🍏 Kahvaltı:

  • 1 dilim kepek ekmeği
  • 2 adet haşlanmış yumurta
  • 1 avuç badem veya ceviz
  • 1 porsiyon meyve (elma, armut, çilek gibi)

🥗 Öğle:

  • Izgara tavuk veya hindi göğsü
  • Bol yeşillikli salata (marul, roka, salatalık, domates)
  • Zeytinyağlı limonlu sos ile tatlandırılmış

🥑 Ara Öğün:

  • 1 adet orta boy avokado
  • 10 adet zeytin

🥦 Akşam:

  • Izgara somon veya ton balığı
  • Buğulama sebzeler (brokoli, kabak, havuç)
  • 1 kase yoğurt

🍵 Gece:

  • 1 fincan yeşil çay veya 1 bardak süt (tercihen light veya bademsüt)
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