Kurtlar Vadisi ve EDHO’nun iki baba ismi geri dönüyor! Öyle bir karakterle geliyorlar ki...

Tanülkü'nün canlandıracağı karakter olan Hasan Baba Marnalı dizisinde önemli bir figür olarak karşımıza çıkacak.
Eski bir mafya babası olan Hasan Baba, Gürkan Uygun'un hayat verdiği Ali Reşat Marnalı'nın da eski patronu olarak tanıtılıyor. Karakterin, dizi içindeki çatışmalara ve mafya düzenine nasıl bir etki yapacağı ise merakla bekleniyor.
Hasan Baba'nın karakteri kabadayılığı ve otoriter yapısıyla dikkat çekiyor. Dizi, onun çevresinde gelişen entrikalar ve mafya içi güç mücadeleleri ile yeni bir soluk kazanacak gibi görünüyor. Tanülkü'nün ustalıkla hayat vereceği Hasan Baba karakteri seyircilerin dikkatini çekecek.
Turgay Tanülkü ve Gürkan Uygun daha önce birçok unutulmaz karaktere hayat vermiş ve güçlü oyunculuk performansıyla dikkat çekmişti.