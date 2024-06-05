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Kurtlar Vadisi ve EDHO'nun iki baba ismi geri dönüyor! Öyle bir karakterle geliyorlar ki...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi dizilerinin unutulmaz karakterleri yine aynı projede ekranlara geri dönüyor. Uzun süredir beklenen müjdeli haber sonunda geldi ve seyirciler tarafından coşkuyla karşılandı. İki ismin hangi karakterleri canlandıracağı ise merak konusu oldu. İzleyiciler iki diziye de damgasını vurmuş efsanevi karakterin yeni macerasında nasıl bir rol üstleneceğini sabırsızlıkla bekliyor.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 13:21 Güncelleme 05 Haziran 2024, 13:21
Kurtlar Vadisi ve EDHO’nun iki baba ismi geri dönüyor! Öyle bir karakterle geliyorlar ki...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen isimleri uzun bir bekleyişin ardından dört bir yanı coşturan bir haberi müjdeledi. Hayranların soluğu kesilecek bir geri dönüş haberi sonunda geldi ve dizi dünyasına heyecan dolu bir nefes getirdi. Bu sevilen karakterler ekranlara yepyeni bir projede geri dönüş yapacak.

SÜRPRİZ PROJE!

EDHO ve Kurtlar Vadisi'nde Şahin Ağa karakteriyle Turgay Tanülkü ve yine Kurtlar Vadisi'nde Memati Baş karakterini canlandıran Gürkan Uygun yıllar sonra yine aynı projede yer alacak.

HEYECANLA BEKLENEN GERİ DÖNÜŞ

EDHO ve Kurtlar Vadisi'nde Şahin Ağa karakteriyle Turgay Tanülkü, yeni dizisiyle muhteşem bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Dizi hayranları, Tanülkü'nün canlandıracağı yeni karakteri ve hikayesi hakkında büyük bir merak içinde.

Tanülkü'nün canlandıracağı karakter olan Hasan Baba Marnalı dizisinde önemli bir figür olarak karşımıza çıkacak.

Eski bir mafya babası olan Hasan Baba, Gürkan Uygun'un hayat verdiği Ali Reşat Marnalı'nın da eski patronu olarak tanıtılıyor. Karakterin, dizi içindeki çatışmalara ve mafya düzenine nasıl bir etki yapacağı ise merakla bekleniyor.

Hasan Baba'nın karakteri kabadayılığı ve otoriter yapısıyla dikkat çekiyor. Dizi, onun çevresinde gelişen entrikalar ve mafya içi güç mücadeleleri ile yeni bir soluk kazanacak gibi görünüyor. Tanülkü'nün ustalıkla hayat vereceği Hasan Baba karakteri seyircilerin dikkatini çekecek.

Turgay Tanülkü ve Gürkan Uygun daha önce birçok unutulmaz karaktere hayat vermiş ve güçlü oyunculuk performansıyla dikkat çekmişti.

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