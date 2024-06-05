Kurtlar Vadisi ve EDHO’nun iki baba ismi geri dönüyor! Öyle bir karakterle geliyorlar ki...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen isimleri uzun bir bekleyişin ardından dört bir yanı coşturan bir haberi müjdeledi. Hayranların soluğu kesilecek bir geri dönüş haberi sonunda geldi ve dizi dünyasına heyecan dolu bir nefes getirdi. Bu sevilen karakterler ekranlara yepyeni bir projede geri dönüş yapacak.