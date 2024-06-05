Bülent Ersoy tasarrufa başladı! 18 kişilik ekibini 6’ya düşürdü

Görkemli sahnesi, kalabalık orkestrası ve iddialı kıyafetleriyle tanınan Bülent Ersoy, kemer sıkma politikası uygulamaya başladı. Diva 18 kişilik orkestra ekibini 6'ya düşürdü.
Görkemli sahnesi, kalabalık orkestrası ve iddialı kıyafetleriyle tanınan Bülent Ersoy, kemer sıkma politikası uygulamaya başladı. Diva 18 kişilik orkestra ekibini 6'ya düşürdü.
ESKİDEN 21 KİŞİ VARDI
Bülent Ersoy, konu sahne olduğunda hiçbir masraftan kaçınmadı.
KOCAMAN BİR ORKESTRASI VARDI
Her konserinde farklı kostümler tercih eder, sahnesinin görkemli görünmesi için dev aksesuarlar isterdi. Hatta ünlü sanatçının kocaman bir orkestrası vardı. Pandemi öncesi tam 21 müzisyen, Ersoy'un arkasında sanat icra ediyordu.
EKİBİN 3'TE 2'Sİ GİTTİ
Pandemi sonrası 21 kişilik saz ekibi sayısını 18'e düşüren Bülent Ersoy, son dönemin modasına uyup kemer sıkma kararı aldı.
Sanatçı, İstanbul'daki son konserinde sadece 6 sazcıyla konser verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Ersoy'un orkestrasını 3'te 1 oranında azaltması dikkatlerden kaçmadı. Diva'nın yüksek konser bütçelerini dengelemek için bu yolu seçtiği öğrenildi.