Bülent Ersoy tasarrufa başladı! 18 kişilik ekibini 6’ya düşürdü

KOCAMAN BİR ORKESTRASI VARDI

Her konserinde farklı kostümler tercih eder, sahnesinin görkemli görünmesi için dev aksesuarlar isterdi. Hatta ünlü sanatçının kocaman bir orkestrası vardı. Pandemi öncesi tam 21 müzisyen, Ersoy'un arkasında sanat icra ediyordu.