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Gönül Dağı'ndaki ayrılığın sırrı 2 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer diziyi bırakmasının asıl sebebi...

Gülsüm Ali İlhan TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı'nda canlandırdığı Dilek karakteriyle izleyicilerin kalbini fethetti. Berk Atan ile olan muhteşem uyumu ve etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İlhan'ın başarılı oyunculuğu dizinin en sevilen karakterlerinden biri olmasını sağladı. Gülsim Ali'nin 2. sezon sonu diziden ayrılması akıllarda hep bir soru işareti bırakmıştı. Ayrılığın nedeni belli oldu.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 09:48 Güncelleme 06 Haziran 2024, 09:48
Gönül Dağı’ndaki ayrılığın sırrı 2 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer diziyi bırakmasının asıl sebebi...

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Dizinin ikinci sezonun sonunda Gülsim Ali İlhan'ın projeden ayrılma kararı hayranlarını üzdü. Yıldız oyuncunun diziden ayrılma kararı, uzun süre merak konusu oldu ve pek çok spekülasyona neden oldu. İzleyiciler hep İlhan'ın projeden neden ayrıldığını ve arkasındaki gerçek sebepleri merak etti.

AYRILIĞIN PERDE ARKASI

İki yıl süren sessizliğin ardından Gülsüm Ali İlhan'ın ayrılık nedeni sonunda açığa çıktı.

Gönül Dağı 142. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekimleri yapılan Gönül Dağı setinin zorlu şartları, İstanbul'a alışkın olan İlhan için büyük bir sınavdı. Özellikle kış aylarında Sivrihisar'ın soğuk ve çetin iklim koşulları, güzel oyuncuyu zorladı.

İddialara göre, İlhan uzun süren set hayatından uzaklaşarak normal yaşantısına dönmek ve kendi kişisel hedeflerine odaklanmak istiyordu.

Kariyerinde yeni yollar aramak ve kişisel gelişimine daha fazla zaman ayırmak isteği, ayrılık kararında etkili oldu.

Gönül Dağı'ndan ayrıldıktan sonra Gülsüm Ali İlhan, Al Sancak dizisinde Uğur Güneş ile ekranlara geri döndü.

Ancak bu yeni proje de ilk sezonun sonunda sona erdi.

İlhan'ın gelecekteki projeleri, hayranları tarafından merakla ve büyük bir beklenti içinde bekleniyor.

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