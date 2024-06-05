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Her sabah bu 3'ünü yiyerek 1 kilo bile almadı! 3 ayda 14 kilo verdiren Hadise diyeti!

Hadise, müzik kariyerindeki başarılarının yanı sıra fit ve sağlıklı görünümüyle de her daim göz önünde. Mehmet Dinçerler ile yaşanan çalkantılı boşanma sürecinden sonra, sağlıklı yaşam tarzı ve dengeli beslenme alışkanlıklarıyla daha da fazla ilgi çeken sanatçı, formunu korumak için uyguladığı özel diyetler ve yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Hadise, sağlıklı bir vücuda sahip olmanın sırrının dengeli ve düzenli beslenmeden geçtiğini vurguluyor. İşte, Hadise'nin zayıflama ve sağlıklı kalmak için uyguladığı yöntemler ve öneriler.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 09:27 Güncelleme 06 Haziran 2024, 09:29
Her sabah bu 3’ünü yiyerek 1 kilo bile almadı! 3 ayda 14 kilo verdiren Hadise diyeti!

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Hadise, müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra sağlıklı ve fit vücuduyla da dikkat çekiyor. 38 yaşındaki ünlü şarkıcı, formunu koruma sırlarını sık sık hayranlarıyla paylaşıyor. Hadise'nin ideal kilosunu korumasının sırrını ise sizler için araştırdık. İşte Hadise'nin formunu korumasına yardımcı olan 3 besin...

HADİSE'NİN 14 KİLO VERME SIRRI

Güne Başladığı İki Besin

Kuru Kayısı ve Maydanoz: Her sabah kuru kayısı ve maydanoz tüketerek metabolizmasını hızlandırıyor.

Doğal Bitki Çayı: Kilo verme sürecini hızlandıran bitki çayları da diyetinin önemli bir parçası.

🍏 ÖDEM ATICI YEŞİL ELMA VE TARÇIN ÇAYI TARİFİ

Bu çay, ödem atmaya yardımcı olup kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

Malzemeler:

🍋 Yarım limon
🍏 1 adet elma
🌿 Çubuk tarçın (yoksa 1 çay kaşığı toz tarçın)
💧 4 su bardağı su
🍑 1 paket kayısılı form çay

Hazırlanışı:

Limonu ve elmayı dilimleyin.
Tüm malzemeleri bir tencereye koyun ve üzerine 4 su bardağı su ilave edin.
10 dakika beklettikten sonra çayı düzenli olarak 1 hafta boyunca günde 1 bardak tüketin.

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