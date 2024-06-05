Her sabah bu 3’ünü yiyerek 1 kilo bile almadı! 3 ayda 14 kilo verdiren Hadise diyeti!

Hadise, müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra sağlıklı ve fit vücuduyla da dikkat çekiyor. 38 yaşındaki ünlü şarkıcı, formunu koruma sırlarını sık sık hayranlarıyla paylaşıyor. Hadise'nin ideal kilosunu korumasının sırrını ise sizler için araştırdık. İşte Hadise'nin formunu korumasına yardımcı olan 3 besin...
HADİSE'NİN 14 KİLO VERME SIRRI
Güne Başladığı İki Besin
Kuru Kayısı ve Maydanoz: Her sabah kuru kayısı ve maydanoz tüketerek metabolizmasını hızlandırıyor.
Doğal Bitki Çayı: Kilo verme sürecini hızlandıran bitki çayları da diyetinin önemli bir parçası.
🍏 ÖDEM ATICI YEŞİL ELMA VE TARÇIN ÇAYI TARİFİ
Bu çay, ödem atmaya yardımcı olup kilo vermeyi kolaylaştırıyor.