Her sabah bu 3’ünü yiyerek 1 kilo bile almadı! 3 ayda 14 kilo verdiren Hadise diyeti!

Hadise, müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra sağlıklı ve fit vücuduyla da dikkat çekiyor. 38 yaşındaki ünlü şarkıcı, formunu koruma sırlarını sık sık hayranlarıyla paylaşıyor. Hadise'nin ideal kilosunu korumasının sırrını ise sizler için araştırdık. İşte Hadise'nin formunu korumasına yardımcı olan 3 besin...