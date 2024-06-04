2 isim yaka paça gönderildi! Yalı Çapkını’nda taş çatlatacak ayrılık; Yeni başrol...

Senarist Değişikliği İddiaları Yalı Çapkını'nda bir diğer önemli değişiklik de senarist kadrosunda yaşanacak gibi görünüyor. Dizinin senaristlerinden Mehmet Barış Günger'in gelecek sezonda dizide olmayacağı iddialar arasında yer alıyor. Bu değişikliğin hikayenin akışını ve karakter gelişimlerini nasıl etkileyeceği merak konusu.

Yeni Karakter: Serpil Yeni sezonda Yalı Çapkını'na katılacak bir diğer isim ise Türkü Su Demirel olacak.

Demirel, dizide İfakat'ın yeğeni Serpil karakterine hayat verecek. Türkü Su Demirel'i en son Ömer dizisinde Melek rolüyle izleyiciler tanımıştı. Serpil karakterinin İfakat kadar hırslı olacağı ve dizide önemli bir rol üstleneceği konuşuluyor.

Orhan'ın Ayrılığı Seyran'ın hastalığı ile ilgili gelişmeler izleyicilerin büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, Ferit'in babası Orhan rolünü oynayan Emre Altuğ'un diziden ayrılacağı iddiaları da gündemi meşgul etti. Yalı Çapkını'nın 71. bölümünde Orhan Korhan'ın, babası Halis'i korumak için vurulduğu sahne izleyicileri derinden etkiledi. Bu sahne, Emre Altuğ'un diziden ayrılacağı iddialarını kuvvetlendirdi. Dizi setinden paylaşılan görüntüler bu iddiayı doğruladı ve Emre Altuğ'un diziye veda ettiğini gösterdi.