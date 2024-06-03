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Sinan Akçıl sahnede Filistin bayrağı açtı! İsrail'e tepki gösterdi 'Özgür Filistin' sloganı attı | "Çok büyük bir zulüm var"

Gazze Şeridi'ni cehenneme çeviren İsrail, bölgeyi abluka altına alarak genç, yaşlı, çocuk demeden masum sivili katletmeye devam ediyor. Bu katliama Türkiye'den de ünlü isimler ilk günden beri İsrail'e tepkilerini göstermeyi sürdürüyor. Son olarak İsrail'in Filistin'deki zulmüne karşı her fırsatta dik duruş sergileyen Sinan Akçıl, sahnede Filistin bayrağı açarak Gazzelilerin mücadelesine desteğini gösterdi. Bayrağı öpüp başına koyan sanatçıya Şanlıurfalılar da alkışlarıyla destek verdi.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 01:56 Güncelleme 04 Haziran 2024, 01:56
Sinan Akçıl sahnede Filistin bayrağı açtı! İsrail’e tepki gösterdi ’Özgür Filistin’ sloganı attı | Çok büyük bir zulüm var

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Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde Filistin'de soykırıma devam ediyor.



Gözü dönmüş siyonistler yeni doğan bebekleri öldürüyor, birçok çocuk açlıktan hayatını kaybediyor, çadırlarda kalan insanlar diri diri yakılıyor, hastaneler bombalanıyor ve ambulanslar hedef alınıyor.

Bu katliama Türkiye'den de ünlü isimler ilk günden beri İsrail'e tepkilerini göstermeyi sürdürüyor.



Son olarak İsrail'in Filistin'deki zulmüne karşı her fırsatta dik duruş sergileyen Sinan Akçıl, Gazze'ye destek mesajları vermeye devam ediyor. Akçıl, son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalde sahne aldı.



Akçıl, sahnede Filistin bayrağı açarak Gazzelilerin mücadelesine desteğini gösterdi. Bayrağı öpüp başına koyan sanatçıya Şanlıurfalılar da alkışlarıyla destek verdi.



Konser sırasında Filistin bayrağını öperek açan Akçıl, "Tabii ki çok büyük bir zulüm var. Oraya sesimizi duyurmayı unutmamalıyız" sözleriyle İsrail'in katliamına bir kez daha dikkat çekti. Ardından seyirci ile beraber hep bir ağızdan, "Özgür Filistin" sloganları attı.

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