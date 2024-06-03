Sinan Akçıl sahnede Filistin bayrağı açtı! İsrail'e tepki gösterdi 'Özgür Filistin' sloganı attı | "Çok büyük bir zulüm var"

Son olarak İsrail'in Filistin'deki zulmüne karşı her fırsatta dik duruş sergileyen Sinan Akçıl , Gazze'ye destek mesajları vermeye devam ediyor. Akçıl, son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalde sahne aldı.





Konser sırasında Filistin bayrağını öperek açan Akçıl, "Tabii ki çok büyük bir zulüm var. Oraya sesimizi duyurmayı unutmamalıyız" sözleriyle İsrail'in katliamına bir kez daha dikkat çekti. Ardından seyirci ile beraber hep bir ağızdan, "Özgür Filistin" sloganları attı.