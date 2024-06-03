37'lik Özge Özpirinçci'nin 5:2 DİYETİ! "Her gün tüketiyorum..." Sandık Kokusu'nun Karsu'su doğum sonrası böyle eridi!

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Özge Özpirinçci, sağlıklı yaşamı ve fit kalma sırlarını açıklarken, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yaptı. Yoğun iş temposuna rağmen spor yapmaktan ve dengeli beslenmekten ödün vermediğini belirten Özpirinçci, bu alışkanlıklarının kendisine enerji verdiğini ve formunu korumasına yardımcı olduğunu ifade etti. İşte Özge Özpirinçci'nin zayıflık sırrı...

YILLARDIR BU YÖNTEMLE FORMUNU KORUYOR! 2019 yılında katıldığı bir programda kilosu hakkında açıklamalarda bulunan Özpirinçci'nin röportajlarından detayları sizler için derledik. İşte o açıklamalar; "Oruç diyeti yapıyorum. Günde iki öğün besleniyorum. Aralarda aç kalıyorum. Su, çay, kahve içiyorum. Keçi ya da manda yoğurdu yiyorum. Balık ağırlıklı besleniyorum. Kuruyemiş hastasıyım. 2 gün sağlıksız beslendiysem, 5 gün yediklerime dikkat ediyorum. Olay bu kadar basit"