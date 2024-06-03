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37'lik Özge Özpirinçci'nin 5:2 DİYETİ! "Her gün tüketiyorum..." Sandık Kokusu'nun Karsu'su doğum sonrası böyle eridi!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, başarılı oyunculuğunun yanı sıra fit ve sağlıklı görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak "Sandık Kokusu" dizisinde başrol oynayan Özpirinçci, sağlıklı yaşam ve kilo koruma sırlarıyla da merak konusu oldu. Katıldığı bir televizyon programında samimi açıklamalarda bulunan Özpirinçci, formunu nasıl koruduğunu ve benimsediği sağlıklı yaşam alışkanlıklarını izleyicilerle paylaştı. İşte Özge Özpirinçci'nin formda kalma yöntemleri ve sağlıklı yaşam sırları...

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 08:22 Güncelleme 04 Haziran 2024, 08:23
37’lik Özge Özpirinçci’nin 5:2 DİYETİ! Her gün tüketiyorum... Sandık Kokusu’nun Karsu’su doğum sonrası böyle eridi!

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Özge Özpirinçci, sağlıklı yaşamı ve fit kalma sırlarını açıklarken, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yaptı. Yoğun iş temposuna rağmen spor yapmaktan ve dengeli beslenmekten ödün vermediğini belirten Özpirinçci, bu alışkanlıklarının kendisine enerji verdiğini ve formunu korumasına yardımcı olduğunu ifade etti. İşte Özge Özpirinçci'nin zayıflık sırrı...

YILLARDIR BU YÖNTEMLE FORMUNU KORUYOR!

2019 yılında katıldığı bir programda kilosu hakkında açıklamalarda bulunan Özpirinçci'nin röportajlarından detayları sizler için derledik. İşte o açıklamalar;

"Oruç diyeti yapıyorum. Günde iki öğün besleniyorum. Aralarda aç kalıyorum. Su, çay, kahve içiyorum. Keçi ya da manda yoğurdu yiyorum. Balık ağırlıklı besleniyorum. Kuruyemiş hastasıyım. 2 gün sağlıksız beslendiysem, 5 gün yediklerime dikkat ediyorum. Olay bu kadar basit"

"Vegan olma yolunda ilerliyorum. Eti hayatımdan çıkarmaya çalışıyorum. Şu aralar kinoaya sardım. Her gün kinoa tüketiyorum. Protein bakımından etle aynı. Ayrıca çorbayı çok seviyorum. Pilates ve yürüyüş yapıyorum. Sahilde Bostancı'dan Fenerbahçe'ye kadar yürüyorum" dedi.

"İnek ürünlerini hayatımdan çıkardım. Süt ürünlerini tamamen hayatımdan çıkarmak istiyorum. 2 sene sadece balık yedim, bağışıklığım çöktü. Şimdi haftada 1, 10 günde bir et tüketmek zorundayım."

5-2 BESLENME DİYETİ NEDİR?

5-2 Diyeti, haftanın 5 günü normal ve sağlıklı beslenmeyi içerirken, diğer 2 gününde kalori alımını azaltır. Bu sayede haftalık toplam kalori alımı azalırken, normal beslenme alışkanlıklarını sürdürmek mümkün olur. Ancak, kişinin sağlık durumuna ve ihtiyacına göre bu diyeti uygulamadan önce bir uzmana danışmak önemlidir.

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