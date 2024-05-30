Kızılcık Şerbeti’nde Görkem’in yerine o isim geçecek! Ölüm sahnesi ifşa oldu! 4 kişi ayrılıyor derken...

Dizi Kadrosunda Kimler Veda Ediyor?

Kızılcık Şerbeti dizisinde ilk kesin ayrılığı yaşayan isim Yiğit Kirazcı oldu. Kirazcı, dizi içinde Rüzgar karakterine hayat veriyordu. Kulislerden sızan bilgilere göre, eğer bir değişiklik olmazsa dört oyuncu daha diziden ayrılacak. Özellikle Aliye Uzunatağan'ın canlandırdığı Sönmez Arslan karakterinin akıbeti merak konusu. Uzunatağan, bir gemi seyahatine çıkacak ve dönüşü şu an için belirsiz.