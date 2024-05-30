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Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in yerine o isim geçecek! Ölüm sahnesi ifşa oldu! 4 kişi ayrılıyor derken...

Görkem'in beklenmedik saldırısıyla şaşkına dönen Nilay, Ömer ve Görkem arasındaki ilişkinin perde arkasını öğrenmek için adım atıyor. Son bölümde yaşananlarla yürekleri sızlatan dizi, yeni fragmanında da heyecanı doruklara taşıyor. Nilay'ın öğrendiği sırlar, dizinin akışını nasıl etkileyecek? İzleyicileri neler bekliyor? Diziden ayrılacak isimler hangileri? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 13:58 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 13:59
Kızılcık Şerbeti’nde Görkem’in yerine o isim geçecek! Ölüm sahnesi ifşa oldu! 4 kişi ayrılıyor derken...

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Kızılcık Şerbeti dizisinde yaklaşan sezon finali öncesinde dizi kadrosunda önemli değişiklikler yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan gelişmeler ve dizi içindeki krizler, izleyicileri merak içinde bırakmış durumda.

Dizi Kadrosunda Kimler Veda Ediyor?

Kızılcık Şerbeti dizisinde ilk kesin ayrılığı yaşayan isim Yiğit Kirazcı oldu. Kirazcı, dizi içinde Rüzgar karakterine hayat veriyordu. Kulislerden sızan bilgilere göre, eğer bir değişiklik olmazsa dört oyuncu daha diziden ayrılacak. Özellikle Aliye Uzunatağan'ın canlandırdığı Sönmez Arslan karakterinin akıbeti merak konusu. Uzunatağan, bir gemi seyahatine çıkacak ve dönüşü şu an için belirsiz.

Sette Yaşanan Sorunlar ve Krizler

Dizi setinde son dönemlerde oyuncular ve set çalışanları arasında yaşanan sorunlar, dizi içindeki krizleri de beraberinde getirdi. Müjdat Gezen'in ortaya attığı, "Dizi artık bitsin" iddiaları ise dizi gündemini daha da alevlendirdi. Ancak Aliye Uzunatağan bu iddiaları yalanladı ve karakteri Sönmez Arslan olarak Kızılcık Şerbeti'ne devam edeceğini açıkladı.

Sezon Finalinde Beklenenler

Kızılcık Şerbeti'nin 65. bölüm fragmanında, Nilay, Ömer ve Görkem arasındaki ilişkiyi öğreniyor. Bu durum, Fatih'in vereceği tepkiyi de merak konusu yapmış durumda. Dizinin sezon finalinde izleyicileri neler bekliyor, büyük bir merakla bekleniyor.

Fatih'in bu olay sonrası Görkem'den boşanacağı ileri sürülüyor.

Kızılcık Şerbeti, her hafta olduğu gibi bu hafta sonu da önemli gelişmelerle ekranlara gelmeye devam edecek. Dizi kadrosundaki bu önemli değişiklikler, hikayenin gidişatını nasıl etkileyecek merakla bekleniyor.

ÇEKİM HATASI GÜNDEM OLDU

Ancak bu kez, dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan bir çekim hatasıyla gündeme geldi.

Kıvılcım ve Ömer'in araba sahnesindeki arka koltuktaki kemerlerin sürekli olarak yer değiştirmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Seyirciler, sahne boyunca kemerlerin sürekli şekilden şekle girmesini çekim hatası olarak yorumladı ve bu durum hızla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu durumda ölecek kişinin Kıvılcım olduğunu düşünmüşlerdi.

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