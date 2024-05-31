SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

2. sezonda Cüneyd ölüyor mu? Kızıl Goncalar'da tabut sahnesi ifşa oldu; Mert Yazıcıoğlu ve Özgü Namal...

"Kızıl Goncalar" sezon finali ile Eylül'e kadar akıllarda kalacağa benziyor. Sosyal medyada dikkatli izleyiciler dizi hakkında yoğun yorumlar yapıyor. Dizinin finalinde Vahit, Cüneyd'e annesinin ölümüyle ilgili tüm gerçekleri açıkladı. Bu açıklama sonrası Cüneyd, annesinin intiharına kendisinin sebep olduğunu düşündü ve büyük bir şok yaşadı. Bu şokla birlikte Zeynep'i de geride bırakarak dergahtan ayrılan Cüneyd, surların üstüne çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 14:26 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 14:27
2. sezonda Cüneyd ölüyor mu? Kızıl Goncalar’da tabut sahnesi ifşa oldu; Mert Yazıcıoğlu ve Özgü Namal...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kızıl Goncalar sezon finalinde izleyicileri derinden etkileyen dramatik anlara sahne oldu. Baş karakterlerden Cüneyd, annesinin ölümüyle ilgili tüm gerçekleri öğrendikten sonra büyük bir şok yaşadı. Bu gerçekle yüzleşmekte zorlanan Cüneyd, annesinin intihar ettiği surlara çıktı ve orada kayboldu. Onun gerçekten annesi gibi intihar edip etmediği, yoksa başka bir gizemli durumun mu söz konusu olduğu soruları akılları kurcaladı. Sezon finalinin bu kritik sahnesi akıllarda bir sürü soru işareti bıraktı. İşte detaylar...

İzleyiciler, Cüneyd'in annesi gibi intihar edeceğini düşündü.

Ancak Cüneyd, bir eli yukarıda diğer eli aşağıda kalacak şekilde gözlerini kapattı. Daha sonra sadece kıyafetlerinin yerde olduğunu gördük. Kendisi adeta "kuş olup uçtu."

Bu sahnenin anlamını öğrenen izleyiciler, sosyal medyada Cüneyd'in semazen duruşu yaptığını ve sahnenin derin anlamını paylaştı.

Kızıl Goncalar Sezon Finali Şaşırttı: Cüneyd Gerçekten Öldü mü?

Cüneyd'in kuş olup uçtu mu yoksa gerçekten atladı mı sorusu izleyicilerin kafasında büyük bir gizem oluşturdu. Bu gizemin cevabı ise Meryem'in rüyasında saklı olabilir.

Dizinin son bölümünde Meryem, felaketin habercisi olan bir rüya gördü. Rüyasında dergahta yerlerde ölü güvercinler vardı ve bir kuşu kafesten alıp özgür bıraktı. Ancak geri dönüp baktığında kuş hala kafesteydi. Meryem, bu rüyayı Mürşid Efendi'ye anlattı fakat dedenin ölümünü planlayanlar, cinayeti Meryem'in üzerine yıktı. Mürşid Efendi, Meryem'e "Büyük bir felaket gelecek" diyerek rüyanın hayır olmadığını ama bu felaketlerin iyiye ulaşacak yolda çekilen eziyetler olduğunu söyledi.

Peki, Cüneyd öldü mü? Sosyal medyada kullanıcılar bu konuda farklı yorumlarda bulunuyor. Kullanıcılara göre, rüyadaki kuşlar Cüneyd ve Zeynep'i simgeliyor. Uçan kuş Cüneyd, kafeste kalan kuş ise Zeynep olarak yorumlandı. Bu yoruma göre, Cüneyd'in uçup gitmesi, onun ruhunun özgürlüğünü simgeliyor, ancak bedeninin temsili olarak yok olduğunu gösteriyor. Yani, Cüneyd ölmedi, ancak yaşadığına dair kesin bir bilgi de verilemiyor.

Cüneyd'in bu gizemli kayboluşu, dizinin yeni sezonunda büyük bir merak konusu olacak.

Cüneyd'in Tabuttan Çıktığı Kızıl Goncalar Kamera Arkası Kafa Karıştırdı

"Kızıl Goncalar" setinde yaşanan sürpriz bir olay, izleyiciler arasında büyük bir heyecan ve spekülasyon dalgasına yol açtı. Dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'nun tabutta yer aldığı kamera arkası görüntüleri, yeni sezonun gizemini artırırken, izleyicilerde "Yeni sezondan spoiler mı?" sorularını akıllara getirdi.

Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakter Cüneyd'in tabutta yer aldığı bu görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu. İzleyiciler, bu görüntülerin yeni sezonun gidişatı hakkında ipuçları verip vermeyeceği konusunda merak içindeyken, yapımcı şirket ise bu konuda sessizliğini koruyor. Cüneyd'in gerçekten ölüp ölmeyeceği veya bu sahnenin başka bir anlama gelip gelmediği yeni sezonun en merak edilen konularından biri haline geldi.

Özgü Namal'dan Yeni Proje

Dizinin tatil arasında boş durmayan Özgü Namal, yeni bir sinema filmi için Almanya'ya gidiyor. "Sarı Zarflar" adını taşıyan bu film, 19. Berlinale Ortak Yapım Marketi'nde 32 ülkeden seçilen 34 projeden biri olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Aynı zamanda Türkiye'den seçilen tek proje olmasıyla da adından söz ettirmişti.

Filmin merak konusu olmasında Özgü Namal'ın yanı sıra, değerli tiyatrocu İpek Bilgin ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer alacak olması da etkili oldu. Bu üç yetenekli oyuncunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak olan "Sarı Zarflar", sinema dünyasında heyecanla beklenen yapımlardan biri haline geldi. Özgü Namal'ın kariyerindeki bu yeni adım, hem hayranlarını heyecanlandırıyor hem de Türk sinemasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

2 Oyuncu Diziden Ayrıldı

Ancak dizinin hayranlarını üzecek bir haber de var. Melisa Doğu'nun canlandırdığı "Ayza" karakteriyle ve Ayza'nın oğlu "Affan" rolünde gördüğümüz Batuhan Yüzgüleç, senaryodaki hikayelerin sona ermesiyle birlikte ekibe veda edecek. Bu ayrılıkların dizinin geleceği üzerinde nasıl bir etki yapacağı merak konusu oldu.

"Kızıl Goncalar"ın sezon finaliyle birlikte ortaya çıkan bu yeni gelişmeler, dizinin takipçileri için yeni sezonu daha da heyecanlı hale getiriyor. Hem dizinin hem de oyuncuların yeni projeleri, izleyiciler tarafından büyük bir merak ve ilgiyle bekleniyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ elebaşı Gülen’in çiftliği sessizliğe büründü! Öldü mü kaçırıldı mı? Kulislerde bomba büyü iddiası
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü: Gündem Avrupa Birliği!
Jose Mourinho Fenerbahçe’de: İmzalar atıldı! Aziz Yıldırım’dan açıklama geldi
Ahmet Uğurlu’ya veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor! Mustafa Uğurlu tabutun başından bir an olsun ayrılmadı!
Mide bulandıran olay! Üvey kızlarını aramak için programa başvurmuştu! Gerçek ortaya çıktı! Bizi korkutup tecavüz ediyordu
HDP’li eski Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar yurt dışına kaçarken yakalandı! FETÖ taktiği tutmadı!
Son dakika: Türkiye ilk çeyrekte büyüdü! İşte rakamlar... Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek duyurdu: Kararlı adımlarla ilerliyoruz
FETÖ firarisi Enes Kanter’den ’himmet’ itirafı! Örgüte 110 milyon dolar verdiğini evi ve arabasının olmadığını söyledi
Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...
Açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak! AK Parti’nin Kızılcahamam kampı başlıyor: İşte masadaki başlıklar
Tel Aviv-Tahran krizi Avrupa’ya sıçradı! Israel Katz ‘İran Fransa’da saldırı planlıyor’ dedi: İlk hamle İsveç’ten geldi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe’yi bekleyen tehlikeyi duyurdu: Koçspor!
Başıboş köpek sorunu kaosunu bitirecek seferberlik! Yakında yasalaştırılacak! Belediyelere büyük görev
SON DAKİKA