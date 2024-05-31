2. sezonda Cüneyd ölüyor mu? Kızıl Goncalar’da tabut sahnesi ifşa oldu; Mert Yazıcıoğlu ve Özgü Namal...

Cüneyd 'in kuş olup uçtu mu yoksa gerçekten atladı mı sorusu izleyicilerin kafasında büyük bir gizem oluşturdu. Bu gizemin cevabı ise Meryem'in rüyasında saklı olabilir.

Dizinin son bölümünde Meryem, felaketin habercisi olan bir rüya gördü. Rüyasında dergahta yerlerde ölü güvercinler vardı ve bir kuşu kafesten alıp özgür bıraktı. Ancak geri dönüp baktığında kuş hala kafesteydi. Meryem, bu rüyayı Mürşid Efendi'ye anlattı fakat dedenin ölümünü planlayanlar, cinayeti Meryem'in üzerine yıktı. Mürşid Efendi, Meryem'e "Büyük bir felaket gelecek" diyerek rüyanın hayır olmadığını ama bu felaketlerin iyiye ulaşacak yolda çekilen eziyetler olduğunu söyledi.

Peki, Cüneyd öldü mü? Sosyal medyada kullanıcılar bu konuda farklı yorumlarda bulunuyor. Kullanıcılara göre, rüyadaki kuşlar Cüneyd ve Zeynep'i simgeliyor. Uçan kuş Cüneyd, kafeste kalan kuş ise Zeynep olarak yorumlandı. Bu yoruma göre, Cüneyd'in uçup gitmesi, onun ruhunun özgürlüğünü simgeliyor, ancak bedeninin temsili olarak yok olduğunu gösteriyor. Yani, Cüneyd ölmedi, ancak yaşadığına dair kesin bir bilgi de verilemiyor.

Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakter Cüneyd 'in tabutta yer aldığı bu görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu. İzleyiciler, bu görüntülerin yeni sezonun gidişatı hakkında ipuçları verip vermeyeceği konusunda merak içindeyken, yapımcı şirket ise bu konuda sessizliğini koruyor. Cüneyd'in gerçekten ölüp ölmeyeceği veya bu sahnenin başka bir anlama gelip gelmediği yeni sezonun en merak edilen konularından biri haline geldi.

" Kızıl Goncalar " setinde yaşanan sürpriz bir olay, izleyiciler arasında büyük bir heyecan ve spekülasyon dalgasına yol açtı. Dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu 'nun tabutta yer aldığı kamera arkası görüntüleri, yeni sezonun gizemini artırırken, izleyicilerde "Yeni sezondan spoiler mı?" sorularını akıllara getirdi.

Özgü Namal'dan Yeni Proje

Dizinin tatil arasında boş durmayan Özgü Namal, yeni bir sinema filmi için Almanya'ya gidiyor. "Sarı Zarflar" adını taşıyan bu film, 19. Berlinale Ortak Yapım Marketi'nde 32 ülkeden seçilen 34 projeden biri olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Aynı zamanda Türkiye'den seçilen tek proje olmasıyla da adından söz ettirmişti.

Filmin merak konusu olmasında Özgü Namal'ın yanı sıra, değerli tiyatrocu İpek Bilgin ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer alacak olması da etkili oldu. Bu üç yetenekli oyuncunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak olan "Sarı Zarflar", sinema dünyasında heyecanla beklenen yapımlardan biri haline geldi. Özgü Namal'ın kariyerindeki bu yeni adım, hem hayranlarını heyecanlandırıyor hem de Türk sinemasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.