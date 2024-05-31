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31 Mayıs 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

31 Mayıs 2024 Cuma günlük burç yorumları... 31 Mayıs 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Aşk hayatınızla alakalı olarak partnerinize düşkünlüğünüz ön plana çıkabilir. Alışık olmadığınız şeyler deneme vakti. İşte 31 Mayıs 2024 Cuma günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 10:03 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 10:03
31 Mayıs 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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KOÇ

Karmik hesaplaşmalar gündeme gelebilir.

Yaşadıklarınızı tekrar yaşayabilir ya da dejavu olabilirsiniz.

Tekamül ve olgunluk yeni yaşanmışlıkların önünü açacaktır.

BOĞA

Günün yorgunluğunu üzerinizden atmak meditasyon yapabilir ya da tütsülerden yardım alabilirsiniz.

İKİZLER

Aşk hayatınızla alakalı olarak partnerinize düşkünlüğünüz ön plana çıkabilir. Alışık olmadığınız şeyler deneme vakti.

YENGEÇ

Eğitim konularında kendinize devam edecek güç ve motivasyonu bulamayabilirsiniz.

Küçük bir mola size iyi gelecektir.

ASLAN

Kendinizi durağan hissedebilirsiniz. Eski sevgili dönüşleri de yaşanarak olaylar değişebilir. Bu da hayatınıza oldukça neşe ve anlayış getirecek.

BAŞAK

Olayların neden hep aynı yönde ilerlediğini merak ederken size verdiği mesajı mutlaka detaylandırmanız ve fark etmenizde fayda var.

TERAZİ

Sosyal açıdan ise arkadaşlarınızın size ilgisi artabilir herkesin sorunları ile ilgilenmeniz gereken bir gün olabilir.

Mental olarak yorulabilirsiniz.

AKREP

Çok yakın dostlarınıza içinizi dökmek size çok iyi gelebilir. Duygusal açıdan kendinizi kötü hissetmeseniz de anlatacaklarınız olduğunu fark edebilirsiniz.

YAY

Eğlenmek için zaman ayırmanız gerekiyor ve arkadaşlarınız da organizasyon konusunda yardımcı olabilir. Sevdiklerinizin önerilerine kulak verin.

OĞLAK

Duygusal konularda kendinizi daha ön planda hissedebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunabilir uzun süreli planlar yapabilirsiniz.

KOVA

Aşk ilişkilerinde kendinizi doğru ifade etmeniz katı bazı konuların kilidini açabilir. Bazı kalıp düşüncelerinizi esnetmeniz gereken durumlar olabilir.

BALIK

Bugünlerde partnerinizle ilgili öğrenmek istediğiniz ancak erişemediğiniz bazı konuları öğrenebilirsiniz.

Bu da sizi rahatlatabilir.

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