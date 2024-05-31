31 Mayıs 2024 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Eğitim konularında kendinize devam edecek güç ve motivasyonu bulamayabilirsiniz. Küçük bir mola size iyi gelecektir.

ASLAN Kendinizi durağan hissedebilirsiniz. Eski sevgili dönüşleri de yaşanarak olaylar değişebilir. Bu da hayatınıza oldukça neşe ve anlayış getirecek.

BAŞAK Olayların neden hep aynı yönde ilerlediğini merak ederken size verdiği mesajı mutlaka detaylandırmanız ve fark etmenizde fayda var.

TERAZİ Sosyal açıdan ise arkadaşlarınızın size ilgisi artabilir herkesin sorunları ile ilgilenmeniz gereken bir gün olabilir. Mental olarak yorulabilirsiniz.