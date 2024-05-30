SON DAKİKA: Ahmet Uğurlu’dan acı haber! Tabutta Rövaşata’nın Mahsun’u Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti!

TİYATROYA NASIL BAŞLADI?

Gazi Üniversitesi Resim bölümünü kazanan Uğurlu, nasıl tiyatrocu olduğunu şöyle anlatıyor; "Tesadüfen tiyatrocu oldum. Bir mahalle arkadaşım Devlet Tiyatroları'nın açtığı bir kursa katılmak için beni de götürdü. Kapıda bekliyordum, işler uzayınca içeri girdim. Çok kalabalıktı içerisi. O sırada seçme yapılıyordu.

"Gökyüzünden üveyikler uçar' diye birmleydi. Benim de ağzımdan gayri ihtiyari çıktı. 'Sen de buraya' dediler, birden hoşuma gitti. Dilekçemi verdim ve kurslara katılmaya başladım.

Üç ay içinde ikinci derecede rollere çıkmaya başladım. Sonra Ankara Konservatuar'ını okudum. Profesyonel oyunu ilk kez ben orada gördüm, o güne kadar görmemiştim" TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN