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SON DAKİKA: Ahmet Uğurlu’dan acı haber! Tabutta Rövaşata'nın Mahsun'u Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti!

Son dakika haberi! Eşref Saati, Behzat Ç. ve Yol Ayrımı gibi başarılı yapımlarda yer alan ve Tabutta Rövaşata'nın Mahsun'u olarak hafızalara kazınan Ahmet Uğurlu'dan acı haber geldi. Uzun süredir kanserle mücadele eden Ahmet Uğurlu, 71 yaşında vefat etti. Uğurlu'nun acı haberini Zafer Algöz duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 14:56 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 15:25
SON DAKİKA: Ahmet Uğurlu’dan acı haber! Tabutta Rövaşata’nın Mahsun’u Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti!

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Uzun süredir kanserle mücadele eden Ahmet Uğurlu'dan acı haber geldi. Uğurlu, 71 yaşında vefat etti. Uğurlu'nun acı haberini Zafer Algöz duyurdu.

Zafer Algöz şu ifadeleri kullandı: Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu'yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin.Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp.

Yılmaz, ise şu ifadeleri kullandı: "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun... Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Gençlik kahramanımızdı, mekanı cennet olsun..."

AHMET UĞURLU KİMDİR?
2 Ağustos 1952 yılında Konya'da dünyaya gelen Ahmet Uğurlu'nun babası sağlık memuru, annesi Çorumlu bir ev hanımı.14 sinema filmine rol alan ünlü oyuncu, 'Tabutta Rövaşata'da 'Mahsun','Döngel Kârhanesi'ndeki 'Keskin' rolleriyle hafızalarda yer edindi.

TİYATROYA NASIL BAŞLADI?
Gazi Üniversitesi Resim bölümünü kazanan Uğurlu, nasıl tiyatrocu olduğunu şöyle anlatıyor; "Tesadüfen tiyatrocu oldum. Bir mahalle arkadaşım Devlet Tiyatroları'nın açtığı bir kursa katılmak için beni de götürdü. Kapıda bekliyordum, işler uzayınca içeri girdim. Çok kalabalıktı içerisi. O sırada seçme yapılıyordu.

"Gökyüzünden üveyikler uçar' diye birmleydi. Benim de ağzımdan gayri ihtiyari çıktı. 'Sen de buraya' dediler, birden hoşuma gitti. Dilekçemi verdim ve kurslara katılmaya başladım.

Üç ay içinde ikinci derecede rollere çıkmaya başladım. Sonra Ankara Konservatuar'ını okudum. Profesyonel oyunu ilk kez ben orada gördüm, o güne kadar görmemiştim"

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