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Gedelli sevinçten dört köşe olacak! Gönül Dağı 141. bölüm 2. fragmanı: "Bu dönüş olay olacak"

Gönül Dağı geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara geldi. Gedelli'nin sakin ama bir o kadar da hareketli meydanında yaşananlar, dizi takipçilerini yine heyecan dolu anlara sürükledi. TVR Havacılık ve İnovasyon şirketinin halka arz edilmesi planları ise gelecek bölüme dair ipuçları vererek merakı artırdı. Yeni bölüm fragmanında en çok dikkat çeken detaylardan biri "TVR Havacılık ve İnovasyon şirketini halka arz edeceğiz" sözleri oldu.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 08:50 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 08:50
Gedelli sevinçten dört köşe olacak! Gönül Dağı 141. bölüm 2. fragmanı: Bu dönüş olay olacak

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Gönül Dağı merakla beklenen 141. bölüm fragmanını yayınladı. Fragman dizinin izleyicileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Gedelli'nin meydanında yapılan bir konuşma fragmanda öne çıkan detaylardan biri oldu.

SÜRPRİZ GELİŞME

Gönül Dağı'nın son bölümünde amca oğulları, kasabayı derinden sarsan bir hacker vakasıyla karşı karşıya kaldı.

Hacker'ın, kasabanın kritik altyapılarına sızdığı ve deprem simülasyonu yarattığı ortaya çıktı. Kasaba halkı ve amca oğulları, hackerın kimliğini deşifre etmek için zamanla yarışırken, icadı görmek için gelen ekip de beklenmedik olaylarla karşılaştı.

KENAN VE ELİF'İN ZORLU MÜCADELESİ

Kenan, sevgili eşi Elif'in riskli hamileliği hakkında aldığı haberle sarsılır. Durumu kabullenmekte zorlanan Kenan, başka çözüm yolları aramak için adeta seferber olur.

Bu süreçte kardeşi Veysel, ona destek olmak için Ciritçi'yi çağırır ve üçü birlikte çıktıkları yolculukta pek çok zorlukla yüzleşir.

RIFAT'IN TARLADAKİ BÜYÜK KEŞFİ

Diğer yandan, Rıfat ve Mihriban çifti, tarlada çalışmaya başlar. Rıfat, tarlada gördüğü büyük taşı kaldırmak için inat eder ve bu uğurda büyük bir çaba sarf eder.

Taşı kaldırdığında ise tarlada beklenmedik bir keşifle karşılaşır. Rıfat'ın bulduğu sır, onun ve ailesinin hayatını nasıl etkileyecek? Gönül Dağı'nın 141. bölümü tüm bu sorulara yanıt verecek.

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