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2 ayda 8 kilo verdiren Meryem Uzerli'nin sırrı! 40'lık oyuncu Hürrem diyeti ile 2 beden inceldi! 2 çocuk sonrası...

Türkiye'nin sevilen dizisi "Muhteşem Yüzyıl"da Hürrem Sultan karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, son zamanlarda fit vücuduyla ve güzelliğiyle gündemde. Ünlü oyuncu 2012 yılında verdiği bir röportajında iki ayda sekiz kilo verdiren diyet programını anlattı. İşte Meryem Uzerli'ye cayır cayır yağ yaktıran o diyet...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 17:04 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 17:04
2 ayda 8 kilo verdiren Meryem Uzerli’nin sırrı! 40’lık oyuncu Hürrem diyeti ile 2 beden inceldi! 2 çocuk sonrası...

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2012 yılında verdiği bir röportajda yaptığı diyeti anlatan Meryem Uzerli'nin zayıflık sırrını sizler için derledik. İşte Meryem Uzerli'ye 2 ayda 8 kilo verdiren diyet listesi...

Türkiye'ye geldiği ilk günden beri kilolarıyla konuşulan Uzerli, özel bir beslenme programı ile bu sonuca ulaştı. Bu süreçte uzman bir diyetisyen tarafından desteklenen Uzerli, kararlılığı ve disiplini sayesinde hedefine ulaştı.

MERYEM UZERLİ'NİN 2 AYDA 8 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ

Kahvaltı 🌅

  • 🥣 Kepekli Tahıllar: Yulaf ezmesi, müsli, kepekli ekmek
  • 🥛 Protein: Süt, yoğurt, sürme peynir, lor peyniri, dil peyniri
  • 🥒 Sebzeler: Salatalık, domates, yeşillikler
  • 🍵 İçecek: Çay

Öğle Yemeği ☀️

  • 🍗 Protein Kaynakları: Hindi eti, ton balığı, tavuk, yağsız peynir
  • 🥗 Yeşillikler ve Sebzeler: Marul, sivri biber
  • 🍚 Tahıllar: Kepekli pirinç pilavı, bulgur pilavı, domates soslu kepekli makarna
  • 🍽️ Yanında: Yoğurt veya sebze-tahıl-baklagil ilave edilmiş salatalar, sebzeli omlet ve ayran

Akşam Yemeği 🌜

  • 🥩 Et ve Balık: Yağsız biftek, hindi, balık
  • 🥦 Sebzeler: Lifli, düşük glisemik indeksli sebzeler; kabak, brokoli, ıspanak, karnabahar
  • 🍲 Yanında: Yoğurt veya sebze çorbası veya salata ve yoğurt

🔴 Bu beslenme düzenine başlamadan önce bir uzmana danışmak oldukça önemlidir. Her bireyin sağlık durumu ve beslenme ihtiyaçları farklı olduğundan, kişiye özel bir diyet planı oluşturmak daha sağlıklı ve sürdürülebilir sonuçlar sağlar.

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