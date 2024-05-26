2 ayda 8 kilo verdiren Meryem Uzerli’nin sırrı! 40’lık oyuncu Hürrem diyeti ile 2 beden inceldi! 2 çocuk sonrası...

2012 yılında verdiği bir röportajda yaptığı diyeti anlatan Meryem Uzerli 'nin zayıflık sırrını sizler için derledik. İşte Meryem Uzerli'ye 2 ayda 8 kilo verdiren diyet listesi...

Türkiye'ye geldiği ilk günden beri kilolarıyla konuşulan Uzerli, özel bir beslenme programı ile bu sonuca ulaştı. Bu süreçte uzman bir diyetisyen tarafından desteklenen Uzerli, kararlılığı ve disiplini sayesinde hedefine ulaştı.