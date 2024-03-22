Gönül Dağı’nı şah mat edecek ayrılık! Hikaye tümüyle değişiyor

Yayınlanan fragmanda Gönül Dağı'nın sakinlerini etkileyecek büyük bir deprem haberi ön plana çıkıyor. Kasabanın bu büyük sınavı nasıl atlatacağı, izleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.
SEVİLEN KARAKTER SELMA'NIN AKIBETİ
Dizinin sevilen karakterlerinden Selma, deprem felaketinde enkaz altında kalıyor. Özellikle Taner ile aralarında yeni yeni yeşermeye başlayan umutların, bu trajik olayla nasıl bir sınavdan geçeceği, izleyiciyi derinden etkiliyor. Selma'nın akıbeti, dizinin takipçileri tarafından endişeyle bekleniyor.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Gönül Dağı'nın son bölümünde Elif'in aşermesi Kenan'ı harekete geçiriyor. Amcaoğullarıyla birlikte Elif için sürpriz bir yemek hazırlama kararı alan Kenan, izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.
Ayrıca mezun oldukları liseye düzenlenen pilav gününe katılan Filiz ve Erkan, eski arkadaşları İrem ve Çetin ile karşılaşarak nostaljik anlar yaşayacak.