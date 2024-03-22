Gönül Dağı’nı şah mat edecek ayrılık! Hikaye tümüyle değişiyor

Gönül Dağı'nın bu haftaki bölümünde kasabanın sakinleri için büyük bir gizem ve gerilim söz konusu. Yeni bölüm fragmanında verilen ipuçları izleyicileri büyük bir felaketin eşiğinde oldukları konusunda uyarıyor. Ancak kasabanın kaderi ve yaşanacak olan felaketin boyutları henüz belirsizliğini koruyor.