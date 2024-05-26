52'lik sunucu Seda Akgül'ün fişek gibi eriten diyeti! 6 ayda 25 kilo verdi; " 5-5,5 saat aralıklarla..."

Ekranların tanınmış ismi Seda Akgül, son dönemde göz kamaştıran değişimiyle dikkat çekiyor. Günde sadece 2 öğün beslenerek adeta mum gibi eriyen Akgül'ün zayıflama sırrı merak konusu oldu. Peki, ünlü sunucu bu büyük değişimi nasıl başardı?
Ekranların tanınmış ismi Seda Akgül, son dönemde göz kamaştıran değişimiyle dikkat çekiyor. Günde sadece 2 öğün beslenerek adeta mum gibi eriyen Akgül'ün zayıflama sırrı merak konusu oldu. Peki, ünlü sunucu bu büyük değişimi nasıl başardı?
1. Aç Karnına Sade Kahve: Akgül, sabahları aç karnına sade kahve içerek güne başlıyor. Bu uygulamanın metabolizmasını hızlandırdığını ve kilo vermeye yardımcı olduğunu belirtiyor.
2. Az ve Dengeli Beslenme: Günde sadece 2 öğün beslenen Akgül, 5-5,5 saat aralıklarla aç kalıyor.
Öğünlerinde ise besin değeri yüksek ancak hafif yiyecekleri tercih ediyor. Akşam öğününde ise en hafif seçenekleri tercih ederek midenin rahatlamasını sağlıyor.
3. Vitamin Desteği: Seda Akgül, kilo verme sürecinde vitamin desteği aldığını belirtiyor. Bu desteğin sağlıkla zayıflama sürecini desteklediğini ifade ediyor.
4. Aktif Bir Yaşam Tarzı: Günlük yürüyüşlerini ihmal etmeyen Akgül, sağlıklı yaşam için hareketli bir yaşam tarzını benimsemiş durumda. Bu aktif yaşam tarzı, kilo verme sürecini destekliyor ve formunu korumasına yardımcı oluyor.
Seda Akgül'ün zayıflama hikayesi, disiplinli beslenme, vitamin desteği ve aktif bir yaşam tarzının önemini vurguluyor. Ancak herkesin metabolizması ve sağlık koşulları farklı olduğu için bu yöntemlerin herkese uyarlanamayabileceği unutulmamalıdır.