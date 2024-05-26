Başrol isimler değişiyor! Kızılcık Şerbeti’nde jet hızında 2 veda; Ayrılık sahnesi sızdı

Kaos dolu hikayesiyle izleyicileri şaşırtmayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisi 7 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Dizinin sevilen karakterlerinden birinin veda saati yaklaştı. Son günlerde sıkça konuşulan ayrılık haberlerinin ardından, bir ismin daha diziden ayrılacağı kesinlik kazandı. Öte yandan, Kızılcık Şerbeti'nin 64. bölümü, izleyicileri şok eden bir finalle noktalanmıştı. Görkem'in, Nilay tarafından darp edilmiş gibi gösterilerek kendini parçalaması, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Ancak heyecan burada sona ermedi. Bir X kullanıcısı, gelecek haftaki bölümün ilk sahnesini sızdırdı.