Başrol isimler değişiyor! Kızılcık Şerbeti’nde jet hızında 2 veda; Ayrılık sahnesi sızdı

Yiğit Kirazcı'nın Türkiye'ye dönerek yeni bir projeye imza atacağına dair haberler, hayranlarını biraz olsun teselli etse de, onun diziden ayrılmasıyla "Kızılcık Şerbeti"nın atmosferinde büyük bir değişiklik yaşanacağı kesin.

İzleyiciler, sezon finalindeki veda sahneleriyle duygusal anlar yaşamaya hazırlanırken, dizinin yeni sezonunda nasıl bir yol izleyeceği ve oyuncu kadrosundaki değişikliklerin hikayeye nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti'nde Gelecek Haftaki Bölümün Başlangıç Sahnesi Sızdırıldı! "Kızılcık Şerbeti"nin 64. bölümünde en dikkat çeken isim ise bir kez daha Görkem oldu. Görkem, önce Fatih'in arkadaşına, ardından Fatih'e ve sonrasında herkese karşı üstünlüğünü göstererek izleyicileri şaşırtmayı başardı.

64. bölümün final sahnesinde ise Görkem'in çarpıcı bir çıkışı vardı. Kendini parçalamaya başlayarak "Ben bitmem" diye dellenen Görkem, ardından herkesi çağırarak kendisine bu durumu yaşatanın Nilay olduğunu açıkladı.