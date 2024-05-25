Kızıl Goncalar dizisinde her şeyi alaşağı eden olay! Cüneyd için yolun sonu geldi yerine de...

SADİ HÜDAYİ ÜZERİNDEKİ ŞÜPHELER
Sadi Hüdayi'nin masumiyeti sezon finalinde açıklığa kavuşmuş olmasına rağmen, izleyiciler arasında bu karaktere dair şüpheler devam ediyor.
Hüdayi'nin geçmiş eylemleri, bazı izleyicileri ikna etmeye yetmemiş gibi görünüyor. Gelecek sezonda, bu karakterin geçmişi ve suçsuzluğu daha fazla işlenecek ve büyük ihtimalle yeni sırlar açığa çıkacak.
DİZİDEN AYRILAN OYUNCULAR
Diziye veda eden karakterler, Melisa Doğu tarafından canlandırılan Ayza ve onun oğlu Affan rolündeki Batuhan Yüzgüleç oldu. Her iki karakterin de hikayeleri sona erdi ve bu ayrılıklar dizinin gelecek sezonunda nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.