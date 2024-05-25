Kızıl Goncalar dizisinde her şeyi alaşağı eden olay! Cüneyd için yolun sonu geldi yerine de...

Hüdayi'nin geçmiş eylemleri, bazı izleyicileri ikna etmeye yetmemiş gibi görünüyor. Gelecek sezonda, bu karakterin geçmişi ve suçsuzluğu daha fazla işlenecek ve büyük ihtimalle yeni sırlar açığa çıkacak.

DİZİDEN AYRILAN OYUNCULAR

Diziye veda eden karakterler, Melisa Doğu tarafından canlandırılan Ayza ve onun oğlu Affan rolündeki Batuhan Yüzgüleç oldu. Her iki karakterin de hikayeleri sona erdi ve bu ayrılıklar dizinin gelecek sezonunda nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.