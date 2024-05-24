57 kiloya düşme sırrı çıktı! "Günde 1 bardak..." 39'luk Gupse Özay'ın 2 haftada 15 kilo verdiren diyeti!





🚨 Gupse Özay'ın sıvı detoks diyeti, kısa sürede hızlı kilo vermek isteyenler için etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Ancak bu diyeti uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmak önemlidir. Uzmanlar, bu tür diyetlerin kısa süreli uygulanmasını ve sonrasında dengeli bir beslenme programına geçilmesini öneriyor. Gupse Özay'ın deneyimleri, disiplin ve kararlılıkla hedeflere ulaşılabileceğini gösteriyor.