57 kiloya düşme sırrı çıktı! "Günde 1 bardak..." 39'luk Gupse Özay'ın 2 haftada 15 kilo verdiren diyeti!

Ünlü oyuncu Gupse Özay, son yıllarda ani kilo alıp vermeleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle 15 gün içinde 15 kilo vererek adeta tığ gibi incelen Özay, bu başarısının sırrını hayranlarıyla paylaştı. İşte Gupse Özay'ın hızla kilo verdiren diyeti ve sıvı detoks yöntemi!
GUPSE ÖZAY'IN 15 GÜNLÜK SIVI DİYETİ
Gupse Özay, hızlı kilo verme sürecinde sıvı ağırlıklı bir detoks diyeti uyguladığını belirtti. "Detoksla kilo verdim. Sadece sıvı rejimi yaptım. 12 günde 8 kilo vermiştim zaten. Sonrasında toplamda 15 kilo verdim" dedi.
GUPSE ÖZAY'IN 2 GÜNLÜK SIVI DİYETİ LİSTESİ 🍏🍊
Sabah Uyanınca 🌅
Bir bardak limonlu su 🍋