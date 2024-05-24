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39'luk Gupse Özay'ın 2 haftada 15 kilo verdiren diyeti! 57 kiloya düşme sırrı çıktı! "Günde 1 bardak..."

Geçtiğimiz yıllarda sadece 15 günde 15 kilo vermeyi başaran Gupse Özay 2017 yılında hızlı kilo kaybını nasıl gerçekleştirdiğini paylaştı. Özay, "Detoksla kilo verdim" diyerek yöntemini açıkladı ve detoksun önemini vurguladı. İşte Gupse Özay'a kilo verdiren diyet listesi...

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 21:31 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 21:31
39’luk Gupse Özay’ın 2 haftada 15 kilo verdiren diyeti! 57 kiloya düşme sırrı çıktı! Günde 1 bardak...

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Ünlü oyuncu Gupse Özay, son yıllarda ani kilo alıp vermeleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle 15 gün içinde 15 kilo vererek adeta tığ gibi incelen Özay, bu başarısının sırrını hayranlarıyla paylaştı. İşte Gupse Özay'ın hızla kilo verdiren diyeti ve sıvı detoks yöntemi!

GUPSE ÖZAY'IN 15 GÜNLÜK SIVI DİYETİ

Gupse Özay, hızlı kilo verme sürecinde sıvı ağırlıklı bir detoks diyeti uyguladığını belirtti. "Detoksla kilo verdim. Sadece sıvı rejimi yaptım. 12 günde 8 kilo vermiştim zaten. Sonrasında toplamda 15 kilo verdim" dedi.

GUPSE ÖZAY'IN 2 GÜNLÜK SIVI DİYETİ LİSTESİ 🍏🍊

Sabah Uyanınca 🌅

Bir bardak limonlu su 🍋

Kahvaltı 🥗

Portakal, nar ve kavun çekirdekleriyle hazırlanmış naneli smoothie 🍊🍉

Ara Öğün 🍏

Bir bardak elma suyu 🍎

Öğle Yemeği 🍲

Salatalıkla yapılmış cacık ve bir bardak tavuk suyu 🥒🍵

Ara Öğün ☕

Bir bardak ayran veya bir fincan çay 🥛

Akşam Yemeği 🍽️

Blenderdan geçirilmiş mantar çorbası veya kabak çorbası 🍄🥒
Alternatif Günlük Sıvı Diyeti Örneği 🍓🥥



🚨 Gupse Özay'ın sıvı detoks diyeti, kısa sürede hızlı kilo vermek isteyenler için etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Ancak bu diyeti uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmak önemlidir. Uzmanlar, bu tür diyetlerin kısa süreli uygulanmasını ve sonrasında dengeli bir beslenme programına geçilmesini öneriyor. Gupse Özay'ın deneyimleri, disiplin ve kararlılıkla hedeflere ulaşılabileceğini gösteriyor.

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