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İnci Taneleri'nin Dilber'i bu yöntemle kibrit gibi geziyor! "Hipoglisemim var..." Hazar Ergüçlü'nün 31 yaşında 58 kilo olma sırrı!

Son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, kariyerindeki yükselişiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 2014 yılında verdiği bir röportajda, beslenme alışkanlıklarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan genç oyuncu, diyet yapmanın kendisini zorladığını ve psikolojisini olumsuz etkilediğini belirtti. Hazar Ergüçlü, oyunculuk kariyerinin yanı sıra doğal ve samimi tavırlarıyla da büyük bir hayran kitlesine sahip. Röportajında beslenme alışkanlıklarına dair içtenlikle konuşan Ergüçlü, sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem verdiğini ancak katı diyetlerin kendisine uygun olmadığını ifade etti. Genç oyuncu, diyet yapmanın hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayıcı olduğunu ve bu süreçlerin psikolojisini olumsuz etkilediğini vurguladı.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 09:21 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 09:21
İnci Taneleri’nin Dilber’i bu yöntemle kibrit gibi geziyor! Hipoglisemim var... Hazar Ergüçlü’nün 31 yaşında 58 kilo olma sırrı!

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Son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, 2014 yılında verdiği bir röportajda beslenme alışkanlıklarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, diyet yapmanın kendisini zorladığını ve psikolojisini olumsuz etkilediğini belirtti.

Hazar Ergüçlü, "Aç olduğum zaman anormal sinirli ve gıcık biri oluyorum. Ne yapayım hipoglisemim var. Haftanın 4-5 günü pilates yapıyorum ama onu da sevmiyorum. Spor, diyet, düzenli yaşam bana göre değil. Ben çocuk gibi yaşamayı seviyorum. Boş vaktimde oturup cips yemek istiyorum," dedi.

Geçmişte uyguladığı 7 günlük detoks programını da anlatan Ergüçlü, "Kendimi çok sağlıklı hissettim. Ancak bir hafta boyunca hiçbir şey yapamadım. Allah kimseyi açlıkla sınamasın," şeklinde konuştu.

Kahvaltı
🥔 Haşlanmış patates dilimleri
🍳 Yumurta (omlet veya haşlanmış)
🍞 Tam buğday ekmeği veya çavdar ekmeği
🥗 Taze sebzelerle yapılmış omlet veya salata

Akşam Yemeği
🥔 Patates püresi (az yağlı süt ve tuz ile hazırlanmış)
🍗 Izgara tavuk göğsü veya balık filetosu
🥦 Sebzelerle yapılmış fırın yemeği veya buharda pişmiş sebzeler

⚠️ SAĞLIK UYARISI

Sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih etmek ve dengeli bir diyet içinde tüketmek önemlidir. Kişisel sağlık durumu hakkında endişeleriniz varsa, bir beslenme uzmanına danışın.

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