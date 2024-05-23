Gönül Dağı’ndaki yeni gelişme seyirciyi darmadağın eder! Önce yıkılacaklar sonra da...

Kenan ise bu acı haberi aldıktan sonra, Elif'i bebeği aldırmak için İzmir'e gitmeye ikna etmeye çalışıyor. Elif'in zorlu kararı ise izleyicileri derinden etkiledi. Acaba Elif, bebeğinden vazgeçebilecek mi?
YENİ MUHTAR SÜRPRİZİ
Dizinin yeni fragmanı Gönül Dağı'na sürpriz bir ismin katıldığını müjdeliyor. Yerel seçimlerde muhtarlık seçimini kaybederek sosyal medyada gündem olan Aydın Battal, bu bölümde kasabanın muhtar adayı olarak karşımıza çıkıyor.
Kasabanın sevilen muhtarı vefat edince, yeni muhtarlık seçimleri için heyecan dorukta olacak.
Aydın Battal'ın adaylığı, kasaba halkı arasında farklı tepkilere yol açarken yeni bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor.
GELECEK BÖLÜM NE GETİRECEK?
Gönül Dağı'nın gelecek bölümünde Elif ve Kenan'ın kararının sonuçları ve yeni muhtarlık seçimlerinin kasabada yaratacağı dalgalar ekranlara taşınacak.