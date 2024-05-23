Gönül Dağı’ndaki yeni gelişme seyirciyi darmadağın eder! Önce yıkılacaklar sonra da...

Gönül Dağı dizisinin yeni fragmanıyla birlikte kasabanın yeni muhtarıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Dizinin yeni bölümü heyecan dolu anların yaşanacağı bir dizi olaya ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. İzleyiciler bu gelişmelerin neler getireceğini merakla bekliyor.