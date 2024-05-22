Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'un gerçek adı ortaya çıktı! Meğer bunca zaman yanlış tanımışız! İşte Emre Altuğ'un gerçek adı...

2008 yılında Çağla Şıkel ile evlenip 2015'te boşanan ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un gerçek adı ortaya çıktı! Yıllardır sahne adıyla tanıdığımız Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'un asıl ismi, magazin dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Meğer bunca zaman onu yanlış tanımışız... İşte Çağla Şıkel'in 7 senelik eski eşi Emre Altuğ'un gerçek adı...
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, 2008 yılında Çağla Şıkel ile nikah masasına oturdu ancak çift 2015'te yollarını ayırma kararı aldı.
İkili özel hayatlarına devam ederken, Emre Altuğ'un klibinde tekrar damat olması magazin gündeminde çok konuşulmuştu.
Tüm bu yaşananların ardından Emre Altuğ hakkında şoke eden bir gelişme yaşandı.