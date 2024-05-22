Yalı Çapkını’nda fişek gibi veda kararı; 2 oyuncu diziden ayrıldı! Yaka paça kadrodan...

Yalı Çapkını hakkında bomba bir haber duyuruldu. OGM Pictures imzasını taşıyan dizinin 71. bölümü, izleyicilere peş peşe çok konuşulacak olaylar sunmaya hazırlanıyor.
Yalı Çapkını hakkında bomba bir haber duyuruldu. OGM Pictures imzasını taşıyan dizinin 71. bölümü, izleyicilere peş peşe çok konuşulacak olaylar sunmaya hazırlanıyor.
2 OYUNCU VEDA EDECEK!
Burcu Alptekin'in yönettiği, Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı bu bölümde büyük bir sürpriz var gibi.
Kulislerden sızan bilgilere göre, projeye 2 sezon boyunca Orhan Korhan karakteriyle hayat veren Emre Altuğ'un veda edeceği iddiası dikkatleri üzerine çekti.
Ancak bu iddianın doğruluğu hala merak konusu.
Dizinin yeni bölümünde izleyicileri çarpıcı sahneler bekliyor. Sezon sonunda anlaşması bitecek olan Buçe Buse Kahraman da bu bölümde aksiyon dolu hareketli sahnelerle adından söz ettirecek gibi görünüyor.
Ancak dizinin hayranları için üzücü bir not da var: Sezon finali şimdilik 7 Haziran'da planlanmış durumda. Ancak tarihin bir hafta daha uzatılması ihtimali üzerinde duruluyor.
Dizinin tutkulu izleyicileri için heyecan dolu bir süreç başlıyor gibi görünüyor.