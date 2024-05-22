Yalı Çapkını’nda fişek gibi veda kararı; 2 oyuncu diziden ayrıldı! Yaka paça kadrodan...

Dizinin yeni bölümünde izleyicileri çarpıcı sahneler bekliyor. Sezon sonunda anlaşması bitecek olan Buçe Buse Kahraman da bu bölümde aksiyon dolu hareketli sahnelerle adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Ancak dizinin hayranları için üzücü bir not da var: Sezon finali şimdilik 7 Haziran'da planlanmış durumda. Ancak tarihin bir hafta daha uzatılması ihtimali üzerinde duruluyor.