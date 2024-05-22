Doğa Giray aşkı tarihe gömülecek! Kızılcık Şerbeti’nde öfkeden göz döndürecek veda; Finale 2 kala...

Yeni Bölüm Ne Zaman? Merakla beklenen "Kızılcık Şerbeti" dizisinin 64. bölümü, 24 Mayıs Cuma akşamı izleyici ile buluşacak. Doğa'nın Fatih'e sunduğu şartın ne olacağı ve bu durumun karakterler arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği büyük bir merak konusu.

Final ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisi bir değişiklik olmazsa 65. bölümde sezon finali yapacak.

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Hastalığını Açıkladı Başrol oyuncusu Müjde Uzman'ın açıklamaları, hayranlarını endişelendiriyor! Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Alev'i canlandıran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından tükenmişlik sendromuyla mücadele ettiğini açıkladı. Yaptığı paylaşımlarda, hastanedeki tedavi sürecine dair fotoğraflarını ve duygularını paylaşan Uzman, işinin değil insanların zor olduğunu vurguladı.

Empati ve insan ilişkileri üzerine önemli mesajlar veren Müjde Uzman, "Hepsini okuyanlar için... Patlama noktasına geldim ve ciddiye alınmadığımı kaldıramıyorum. Bana bir şeyler söyleyen insanlara cevap vermiş oldum ki onlarda duymuş olacaklar. Zaten bir süre sonra sileceğim pişman olup. Tek ben değilim işimle alakalı değil.