Settar Tanrıöğen açıkladı! Kızılcık Şerbeti Apo için başrol değişimi; "Setlere döneceğim" 3. sezonda...

Sağlık durumu hakkında yaptığı bu açıklamalar, hayranlarını ve yakınlarını hem şaşırttı hem de sevindirdi.
Bu gelişme sonrası izleyiciler Settar Tanrıöğren'in Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüp dönmeyeceğini merak etmeye başladı.
AHMET MÜMTAZ TAYLAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz günlerde yapılan röportaj tekrar gündeme geldi. Muhabirler, Ahmet Mümtaz Taylan'a 3. sezonda hangi Apo'nun yer alacağını sordu. Usta oyuncu ise konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi.
Settar Tanrıöğen'in istemesi durumunda rolü geri teslim edeceğini de ekledi.
İlerleyen günlerde oyuncu değişikliği olacak mı merak ediliyor.
SETTAR TANRIÖĞEN NEDEN AYRILMIŞTI?
Settar Tanrıöğen, son dönemde geçirdiği sağlık sorunları sebebiyle dizi projesinden ayrılmak zorunda kaldı. Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanamasının ardından zaman zaman hafıza kaybı yaşadı ve iyileşme süreci beklenenden daha yavaş ilerledi.
Bu nedenle projeden uzaklaşmak zorunda kaldı.
4 İSİM DİZİDEN AYRILDI
Settar Tanrıöğen'den sonra 2 isim daha diziye veda etti.
Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul ve Mihri diziden ayrıldı. Kayra Şenocak'ın Ertuğrul karakteri ve Gizem Yanık'ın Mihri karakteriyle serüvenlerine son vermesi, izleyicileri derinden etkiledi.
Dizide Barış Kılıç'ın oynadığı Ömer karakterinin avukatı olan Oral Özer de diziye veda etmişti.