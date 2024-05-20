Settar Tanrıöğen açıkladı! Kızılcık Şerbeti Apo için başrol değişimi; "Setlere döneceğim" 3. sezonda...

Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen , Nişantaşı'nda fizik tedavi gördüğü klinikten çıkarken görüntülendi. Eski sağlığına kavuşmak için tedavi sürecinde olan Tanrıöğen, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

"SETLERE BAŞLAYACAĞIM"

Tanrıöğen, masaj ve fizik tedavi aldığını belirterek, "Masaj ve fizik tedavi için buradayım. Herkes arıyor, teşekkürler. Tabii ki sete başlayıp çalışmaya başlayacağım. Doktorların böyle bir yasağı yok. Biraz iyileşmen lazım," dedi. Bu açıklamasıyla, iyileşme sürecinin devam ettiğini ve sete dönmek için sabırsızlandığını ifade etti.