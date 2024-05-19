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45'lik oyuncu bu diyetle göbeğini yok etti! "Tam 2 hafta boyunca..." İçerde'nin Aliço'su Rıza Kocaoğlu 15 günde 9 kilo verdi!

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, son dönemlerde aldığı kilolarla sıkça gündeme gelmişti. Özellikle kariyerinin ve sosyal hayatının yoğun temposu içinde kilo kontrolünü sağlamakta zorlanan Kocaoğlu, Temmuz ayında aldığı radikal bir kararla dikkatleri üzerine çekti. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve eski formuna kavuşmak adına önemli bir adım atan ünlü oyuncu, bu kararının meyvelerini kısa sürede topladı. Sadece 15 gün içerisinde 9 kilo vererek, hayranlarını ve medyayı şaşırtan bir dönüşüm yaşadı.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 08:34 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 08:34
45’lik oyuncu bu diyetle göbeğini yok etti! Tam 2 hafta boyunca... İçerde’nin Aliço’su Rıza Kocaoğlu 15 günde 9 kilo verdi!

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Geçtiğimiz yıllarda Bodrum'da göbekli haliyle dikkat çeken ve sosyal medyada espri konusu olan Rıza Kocaoğlu, verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, 2021 yılında detoks kampına katılarak hızlı bir şekilde kilo verdi ve sonuçlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

SU DİYETİ İLE 2 HAFTADA 9 KİLO VERDİ

45 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a döndükten sonra spor yapmaya başladı ve bu süreçte salonda çektiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı. Bu disiplinli çalışmanın meyvesini kısa sürede aldı ve 15 günde tam 9 kilo verdi.

Kocaoğlu, kilo verme sürecinde detoks ve su diyeti uyguladığını belirtti. Su diyetiyle 15 günde dokuz kilo verdiğini ifade eden ünlü oyuncu, "İki hafta su ve kahveyle beslendim. O dönem boyunca vücudumda biriktirdiklerimi harcadım. İnsan yemek yememekten ölmüyormuş. 15 günde bunu fark ettim" dedi.

2 HAFTADA 9 KİLO VERDİREN SU DİYETİ

Kahvaltı:

🥛 Bir bardak ılık su veya limonlu su
☕ Bir fincan siyah kahve veya yeşil çay (şeker ilavesiz)
🥗 Bol miktarda yeşil yapraklı sebzelerden oluşan salata (marul, roka, ıspanak vb.)
🍞 1 dilim tam buğday ekmeği veya yulaf ezmesi (şeker ilavesiz)

Ara Öğün:

🥤 Bir bardak su veya yeşil çay
🥜 Bir avuç badem, fındık veya ceviz

Öğle Yemeği:

🥤 Bir bardak su veya 🍋 limonlu su
🐔 Izgara veya buharda pişmiş tavuk göğsü veya balık
🥦 Bol miktarda sebze yemeği veya salata
🍚 Bir dilim tam buğday ekmeği veya esmer pirinç (az miktarda)

Ara Öğün:

🥤 Bir bardak su veya yeşil çay
🍎 Bir adet meyve (elma, armut, çilek gibi düşük glisemik indeksli)

Akşam Yemeği:

🥤 Bir bardak su veya limonlu su
🥣 Sebzeli bir çorba veya yoğurtlu sebze yemeği
🐔 Izgara veya buharda pişmiş tavuk veya hindi eti
🥗 Bol miktarda yeşil salata (zeytinyağı ve limonla)

⚠️ Sağlık Uyarısı: Her bireyin sağlık durumu farklı olduğundan, bu diyeti uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışın. Uzun süreli diyetler öncesinde detaylı sağlık kontrolü yapılması önemlidir. Düzenli egzersiz ve dengeli beslenme alışkanlıklarıyla birlikte bu planı takip etmek önemlidir. Sabır, disiplin ve uzman rehberliği gereklidir.

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