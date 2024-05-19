45'lik oyuncu bu diyetle göbeğini yok etti! "Tam 2 hafta boyunca..." İçerde'nin Aliço'su Rıza Kocaoğlu 15 günde 9 kilo verdi!

2 HAFTADA 9 KİLO VERDİREN SU DİYETİ
Kahvaltı:
🥛 Bir bardak ılık su veya limonlu su
☕ Bir fincan siyah kahve veya yeşil çay (şeker ilavesiz)
🥗 Bol miktarda yeşil yapraklı sebzelerden oluşan salata (marul, roka, ıspanak vb.)
🍞 1 dilim tam buğday ekmeği veya yulaf ezmesi (şeker ilavesiz)
Ara Öğün:
🥤 Bir bardak su veya yeşil çay
🥜 Bir avuç badem, fındık veya ceviz
Öğle Yemeği:
🥤 Bir bardak su veya 🍋 limonlu su
🐔 Izgara veya buharda pişmiş tavuk göğsü veya balık
🥦 Bol miktarda sebze yemeği veya salata
🍚 Bir dilim tam buğday ekmeği veya esmer pirinç (az miktarda)
Ara Öğün:
🥤 Bir bardak su veya yeşil çay
🍎 Bir adet meyve (elma, armut, çilek gibi düşük glisemik indeksli)
Akşam Yemeği:
🥤 Bir bardak su veya limonlu su
🥣 Sebzeli bir çorba veya yoğurtlu sebze yemeği
🐔 Izgara veya buharda pişmiş tavuk veya hindi eti
🥗 Bol miktarda yeşil salata (zeytinyağı ve limonla)
⚠️ Sağlık Uyarısı: Her bireyin sağlık durumu farklı olduğundan, bu diyeti uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışın. Uzun süreli diyetler öncesinde detaylı sağlık kontrolü yapılması önemlidir. Düzenli egzersiz ve dengeli beslenme alışkanlıklarıyla birlikte bu planı takip etmek önemlidir. Sabır, disiplin ve uzman rehberliği gereklidir.