Hudutsuz Sevda’da kalpleri parçalayacak veda; Zeynep ayrıldı! Başrol krizi patladı

Fikret, Letolar'ın yaşadığı bu trajik olay karşısında derinden etkilenirken, Halil İbrahim ise Zeynep'e olan aşkından vazgeçmediğini açıkça gösterdi. Aralarındaki buzları eritmek için her yolu deneyen Halil İbrahim, Zeynep'i geri kazanmaya çalışıyor. Fakat Zeynep, Halil İbrahim'le çocuk sahibi olamayacağı için kendini suçluyor ve bu durum Halil İbrahim'in çabalarını zorlaştırıyor.