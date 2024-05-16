Kızılcık Şerbeti Apo için başrol kavgası; Oyuncu değişimi ile ortalık alev aldı! 4 kişi diziden ayrılınca...

Ancak bu beğeni, aynı zamanda dizinin sadık hayranları arasında Tanrıöğen'in ayrılığına olan özlemi de yeniden canlandırdı. Settar Tanrıöğen'in Apo karakterine kattığı özgün yorumun, izleyicilerin belleğinde hala canlı olarak durduğu paylaşımları yapıldı.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın, Apo karakterine getirdiği yeni soluksuz performansıyla diziye kendi izini bırakması, izleyiciler arasında geniş bir destek buluyor.
Ancak Tanrıöğen'in ayrılığı, dizinin geçmişine duyulan özlemi ve onun yarattığı unutulmaz karakterin boşluğunu doldurmanın zorluğunu da beraberinde getiriyor.
SETTAR TANRIÖĞEN DİZİYE GERİ Mİ DÖNECEK?
Geçtiğimiz günlerde yapılan röportaj tekrar gündeme geldi. Muhabirler, Ahmet Mümtaz Taylan'a 3. sezonda hangi Apo'nun yer alacağını sordu. Usta oyuncu ise konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi.
SETTAR TANRIÖĞEN NEDEN AYRILMIŞTI?
Settar Tanrıöğen, son dönemde geçirdiği sağlık sorunları sebebiyle dizi projesinden ayrılmak zorunda kaldı. Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanamasının ardından zaman zaman hafıza kaybı yaşadı ve iyileşme süreci beklenenden daha yavaş ilerledi.
Bu nedenle projeden uzaklaşmak zorunda kaldı.
Settar Tanrıöğen'in istemesi durumunda rolü geri teslim edeceğini de ekledi.
İlerleyen günlerde oyuncu değişikliği olacak mı merak ediliyor.