30’luk oyuncunun 34 beden olma sırrı... 7 günde 5 kilo verdiren Hande Erçel diyeti!

Magazin camiasının sevilen isimlerinden Hande Erçel, fit vücudu ve duru güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle yüzündeki incelme, hayranlarının gözünden kaçmadı. Bişektomi yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen güzel oyuncunun, beslenmesine de dikkat ederek inatçı yağlarından kurtulduğu konuşuluyor.
Hande Erçel'in tercih ettiği diyet, protein ağırlıklı beslenmeye dayanıyor. Bu diyetin temel prensibi, yüksek proteinli gıdalar tüketerek vücudu doyurmak ve aynı zamanda hızlı yağ yakımını sağlamak. Proteinler, hem kas kütlesinin korunmasına yardımcı oluyor hem de uzun süreli tokluk hissi veriyor. Diyetin detaylarına bakıldığında, kırmızı et, tavuk, balık gibi protein kaynaklarının yanı sıra, bol miktarda yeşil sebze ve sağlıklı yağların tüketildiği görülüyor.
SIVI DİYETİ VE PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENME
Hande Erçel'in kilo verme sürecinde uyguladığı diyet formülü büyük ilgi görüyor. Yalnızca sıvı tüketerek zayıfladığı belirtilen ünlü oyuncu, çorba ve su tüketimini artırarak şeker ve karbonhidratı hayatından çıkardı. Diyet sürecinde bol bol protein tüketen Erçel; chia tohumu, badem, fındık ve yeşil elma gibi besinleri tercih etti.