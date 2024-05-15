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30'luk oyuncunun 34 beden olma sırrı... 7 günde 5 kilo verdiren Hande Erçel diyeti!

Magazin dünyasının parlayan yıldızlarından Hande Erçel, son zamanlarda fiziksel dönüşümüyle dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, kısa sürede elde ettiği fit görünümle gündemde. Erçel’in bu çarpıcı değişikliğinin sırrı ise, adını taşıyan özel bir diyet programı.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 09:06 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 09:06
30’luk oyuncunun 34 beden olma sırrı... 7 günde 5 kilo verdiren Hande Erçel diyeti!

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Magazin camiasının sevilen isimlerinden Hande Erçel, fit vücudu ve duru güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle yüzündeki incelme, hayranlarının gözünden kaçmadı. Bişektomi yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen güzel oyuncunun, beslenmesine de dikkat ederek inatçı yağlarından kurtulduğu konuşuluyor.

Hande Erçel'in tercih ettiği diyet, protein ağırlıklı beslenmeye dayanıyor. Bu diyetin temel prensibi, yüksek proteinli gıdalar tüketerek vücudu doyurmak ve aynı zamanda hızlı yağ yakımını sağlamak. Proteinler, hem kas kütlesinin korunmasına yardımcı oluyor hem de uzun süreli tokluk hissi veriyor. Diyetin detaylarına bakıldığında, kırmızı et, tavuk, balık gibi protein kaynaklarının yanı sıra, bol miktarda yeşil sebze ve sağlıklı yağların tüketildiği görülüyor.

SIVI DİYETİ VE PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENME

Hande Erçel'in kilo verme sürecinde uyguladığı diyet formülü büyük ilgi görüyor. Yalnızca sıvı tüketerek zayıfladığı belirtilen ünlü oyuncu, çorba ve su tüketimini artırarak şeker ve karbonhidratı hayatından çıkardı. Diyet sürecinde bol bol protein tüketen Erçel; chia tohumu, badem, fındık ve yeşil elma gibi besinleri tercih etti.

KAHVALTI

1 adet haşlanmış yumurta
1 dilim tam buğday ekmeği
1 küçük avokado dilimi
1 porsiyon yeşil elma dilimleri
1 fincan şekersiz yeşil çay

ARA ÖĞÜN

10 adet badem veya fındık
1 su bardağı su

ÖĞLE YEMEĞİ

1 kase mercimek çorbası
1 porsiyon ızgara somon
1 tabak roka, maydanoz, domates ve limon ile hazırlanmış yeşil salata
1 bardak su

ARA ÖĞÜN

2 adet kuru kayısı
1 su bardağı su

AKŞAM YEMEĞİ

1 kase tavuk suyu çorbası (yağsız ve tuzsuz)
1 porsiyon ızgara tavuk göğsü
1 porsiyon haşlanmış brokoli ve karnabahar
1 bardak su



Bu diyet listesi, sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı sunmakla birlikte, kişisel ihtiyaçlar ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak bir diyetisyenle birlikte planlanması önerilir. Unutmayın, her bireyin metabolizması ve beslenme ihtiyaçları farklıdır.

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