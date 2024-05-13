Çekim hatası kırdı geçti! İnci Taneleri'nde Ayça'nın o sahnesi olay oldu; "Nasıl fark etmemişler..."

Son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen dizilerinden biri olan İnci Taneleri'nde entrika bir türlü dinmek bilmiyor. Son bölümlerde dizide yaşanan bazı sıkıntılar izleyicilerin dikkatini çekti ve memnuniyetsizlik yarattı. Şimdi ise dizinin dinamiğinin değişeceği konuşuluyor.
İNCİ TANELERİ'NDE ÇEKİM HATASI GÜNDEM OLDU
İnci Taneleri gündeme gelmeye devam ediyor. Dikkat çeken bir çekim hatası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Dizide Ayça karakterinin oynadığı sahnede, izleyicilerin dikkatinden kaçmayan bir detay ortaya çıktı. İlk karede Ayça'nın kolu, kırmızı bir kazakla kaplı görünürken, hemen ardından gelen karede aynı kol beyaz bir penye ile gözüktü. Bu anlık değişim, izleyicilerin dikkatini çekti ve sosyal medyada hızla paylaşılmaya başlandı.