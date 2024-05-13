Herkesten sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıkmıştı! Zeliha Sunal’ın üvey kızı konuştu: Kendisini mağdur gibi göstermesine inanmıyorum

Bu tweetlerin ardından Zeliha Sunal 'ın herkesten sakladığı bir oğlunun olduğu ve onu 5 yaşından beri görmediği ortaya çıkmıştı. Bu gelişme üzerine açıklama yapan Zeliha Sunal , olayı doğrulayıp, "Genç yaşta evlendim, bir oğlum oldu. Aile içi baskı nedeniyle eşimden ayrıldım. Eve dönmemi sağlamak için oğlumu bana vermediler. İletişim kurmaya çalıştım ama çocuk benimle görüşmek istemedi. O benim içimdeki yara" a çıklamasını yapmıştı.

Günaydın'da yer alan habere göre; Zeliha Sunal'ın üvey kızı N.A.S., avukatı aracılığıyla çok konuşulacak bir açıklama yaptı: "Zeliha Sunal'ın kendisini mağdur gibi göstermesine inanamıyorum. Sunal'ın oğlu, benim de kardeşim olan Doğa şu an 47 yaşında ve 1987 yılından bu yana kayıp, umarım hayattadır. Bu arada annesi onunla hiç ilgilenmedi."

N.A.S., üvey annesi Zeliha Sunal ile bir davasının olduğunu, bu yüzden çıkıp açıklama yapamadığını, bunun yerine avukatı Esennur Ezgi aracılığıyla konuştuğunu belirtti. N.A.S. "Bu arada annem Belgin, Zeliha Sunal'ın en yakın arkadaşıydı. Ama o, annemin kocasını elinden aldı." diyerek gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı.