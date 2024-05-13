Herkesten sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıkmıştı! Zeliha Sunal’ın üvey kızı konuştu: Kendisini mağdur gibi göstermesine inanmıyorum

Zeliha Sunal'ın 11 Mayıs Cumartesi günü, Anneler Günü öncesi düzenlenecek bir etkinliğe katılacağı açıklandı.
Zeliha Sunal'ın 11 Mayıs Cumartesi günü, Anneler Günü öncesi düzenlenecek bir etkinliğe katılacağı açıklandı.
Sunal'ı daha önce yapılan pek çok sosyal sorumluluk projesinde görenler, bu duruma hiç şaşırmadı. Ancak sosyal medyaya arka arkaya düşen üç tweet dikkatlerden kaçmadı.
Bu tweet'lerde Zeliha Sunal'a "Sen önce 5 yaşında terk ettiğin kendi çocuğuna sahip çık" yazıldı.
GENÇ YAŞTA EVLENDİM
Bu tweetlerin ardından Zeliha Sunal'ın herkesten sakladığı bir oğlunun olduğu ve onu 5 yaşından beri görmediği ortaya çıkmıştı. Bu gelişme üzerine açıklama yapan Zeliha Sunal, olayı doğrulayıp, "Genç yaşta evlendim, bir oğlum oldu. Aile içi baskı nedeniyle eşimden ayrıldım. Eve dönmemi sağlamak için oğlumu bana vermediler. İletişim kurmaya çalıştım ama çocuk benimle görüşmek istemedi. O benim içimdeki yara" açıklamasını yapmıştı.
Sunal'ın bu açıklamasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.
Günaydın'da yer alan habere göre; Zeliha Sunal'ın üvey kızı N.A.S., avukatı aracılığıyla çok konuşulacak bir açıklama yaptı: "Zeliha Sunal'ın kendisini mağdur gibi göstermesine inanamıyorum. Sunal'ın oğlu, benim de kardeşim olan Doğa şu an 47 yaşında ve 1987 yılından bu yana kayıp, umarım hayattadır. Bu arada annesi onunla hiç ilgilenmedi."
N.A.S., üvey annesi Zeliha Sunal ile bir davasının olduğunu, bu yüzden çıkıp açıklama yapamadığını, bunun yerine avukatı Esennur Ezgi aracılığıyla konuştuğunu belirtti. N.A.S. "Bu arada annem Belgin, Zeliha Sunal'ın en yakın arkadaşıydı. Ama o, annemin kocasını elinden aldı." diyerek gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı.
ZELİHA SUNAL KİMDİR?
29 Haziran 1962'de Bursa'da doğan pop müzik sanatçısı, mikrofonla ilk olarak TRT İzmir radyosu 'Çocuk saati' programında tanıştı. Zeliha Sunal profesyonel müzik çalışmasının ilk basamağı olan İzmir'de 5 yıl kendi orkestrası ile çalıştı. 1988 yılında Grup Angora orkestrasıyla çalışmak üzere Ankara'ya gitti. 1988 -1992 yılları arasında devlet organizasyonlarında sahne aldı. TRT Ankara Televizyonu'nda yayınlanan Tele Tatil, Pazardan Pazara, 24`e Doğru programlarında müzik yaptı. TRT Ankara Radyosu 'Hafta sonu' programında orkestra solistliği yaptı. 1993 yılında İstanbul'a yerleşti. Kanal D ve HBB Televizyonlarının müzik eğlence programlarında orkestra solistliği yaptı. TRT Televizyonu tarafından yayınlanan 'Gece kahvesi' programında kendi orkestrası Grup Çağrışa ile birlikte çalıştı. TRT İzmir Televizyonunun hazırladığı 'Hafta Sonu' programında sunucu ve solist olarak yer aldı. TV 8 de yayınlanan 'Zeliha ile Her Telden Her Dilden' adlı programın yapımcılığını sunuculuğunu ve solistliğini yaptı. 2009 yılında Flash TV'de 'Sihirli Dolap' adlı programı hazırladı ve sundu. 2010 yılında Kıbrıs Genç Tv'de yayınlanan Kıbrıs Yıldızı Şarkı Yarışması'nda müzik direktörlüğü ve jüri üyeliği yaptı.