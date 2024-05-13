Görkem için felaket son! Kızılcık Şerbeti’nde kan revan ettirecek veda; 5 oyuncu diziden ayrılınca...

Özellikle Fatih'in, Görkem'le amcasını baş başa yakalaması, dizinin gidişatını tamamen değiştirebilecek bir gelişmeye işaret ediyor. İzleyiciler, bu sürpriz dolu buluşmanın sonuçlarını merakla bekliyor.

Kızılcık Şerbeti'nin final bölümleriyle birlikte, karakterler arasındaki ilişkilerin ve gizemlerin çözülmesi için bekleyiş sürüyor. İzleyiciler, bu heyecan dolu final yolculuğunda nelerin yaşanacağını ve karakterlerin kaderlerinin nasıl şekilleneceğini bekliyor.

FATİH İÇİN TEPKİLER BÜYÜYOR Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler, özellikle Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih karakterine yönelik büyüyen tepkilerle dikkat çekti. İzleyiciler, son bölümde Doğa ve Giray arasındaki ilişkinin gelişmesine tanık olurken, Fatih'in bu duruma olan tepkisi karşısında şaşkınlık yaşadılar. Fatih'in içine kapanması ve Görkem'in planları, dizinin tansiyonunu yükseltti ve seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.

Ayrıca, Giray'ın Ünal ailesiyle yakınlaşması ve pişik kremi projesiyle ilgili yeni gelişmeler, dizinin akışını değiştirirken, izleyicilerin dikkatini çeken en önemli nokta, Fatih karakterinin sahneleri oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda hayranlar, yapımcılara seslenerek "Fatih'in sahneleri gelince zaten kapatıyoruz, diziden çıkarsanız da hiç üzülmeyiz" şeklinde tepkilerini dile getirdi. Bu tepkiler, karakterin izleyiciler nezdindeki popülaritesinin düşüşte olduğunu gösteriyor.

PEŞ PEŞE AYRILIKLAR Settar Tanrıöğen'in ardından Ertuğrul ve Mihri karakterlerini canlandıran Kayra Şenocak ve Gizem Yanık da diziden ayrıldılar. Bu ayrılıklara ek olarak, Ömer karakterinin avukatı Oral Özer'in de diziden ayrılması hayranları şaşırttı.