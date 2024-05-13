SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Görkem için felaket son! Kızılcık Şerbeti'nde kan revan ettirecek veda; 5 oyuncu diziden ayrılınca...

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde izleyicileri şaşkına çeviren gelişmeler yaşandı. Doğa, kendisini kısıtlamaya çalışan Fatih'e karşı çıkarak haddini bildirirken, Görkem ise Fatih'in bu duruma müdahil olmasından rahatsızlık duydu. Özellikle Fatih'in Görkem ve amcasını yakalaması sonrasında, izleyiciler Kızılcık Şerbeti 63. bölümünü beklemeye başladılar. İşte diziye dair merak edilenler ve detaylar haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 14:46 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 14:46
Görkem için felaket son! Kızılcık Şerbeti’nde kan revan ettirecek veda; 5 oyuncu diziden ayrılınca...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kızılcık Şerbeti'nin son bölüm fragmanı, izleyicileri büyük bir bekleyişe geçirdi. Fragmanda, Doğa ve Giray'ın arasındaki ilişkinin giderek derinleştiği ve yakınlaştığı görüldü. Bu gelişme, dizinin hayranları arasında büyük bir ilgi ve heyecan uyandırdı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? GÖRKEM VE ÖMER...

Kızılcık Şerbeti'nin 63. bölüm fragmanı, izleyicileri heyecanlandırdı. Son bölümde yaşanan gerginlik ve karmaşa, dizinin finaline doğru artarak devam ediyor.

Ömer'in, Fatih'i evlilik konusunda yönlendirme çabaları, Görkem'i çileden çıkarmış ve aralarındaki gerilimi doruğa çıkarmıştı. Ancak Ömer'in Görkem'le buluşmak istemesi, işlerin beklenmedik bir şekilde karmaşıklaşmasına sebep olmuştu.

Özellikle Fatih'in, Görkem'le amcasını baş başa yakalaması, dizinin gidişatını tamamen değiştirebilecek bir gelişmeye işaret ediyor. İzleyiciler, bu sürpriz dolu buluşmanın sonuçlarını merakla bekliyor.

Kızılcık Şerbeti'nin final bölümleriyle birlikte, karakterler arasındaki ilişkilerin ve gizemlerin çözülmesi için bekleyiş sürüyor. İzleyiciler, bu heyecan dolu final yolculuğunda nelerin yaşanacağını ve karakterlerin kaderlerinin nasıl şekilleneceğini bekliyor.

FATİH İÇİN TEPKİLER BÜYÜYOR

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler, özellikle Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih karakterine yönelik büyüyen tepkilerle dikkat çekti.

İzleyiciler, son bölümde Doğa ve Giray arasındaki ilişkinin gelişmesine tanık olurken, Fatih'in bu duruma olan tepkisi karşısında şaşkınlık yaşadılar. Fatih'in içine kapanması ve Görkem'in planları, dizinin tansiyonunu yükseltti ve seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.

Ayrıca, Giray'ın Ünal ailesiyle yakınlaşması ve pişik kremi projesiyle ilgili yeni gelişmeler, dizinin akışını değiştirirken, izleyicilerin dikkatini çeken en önemli nokta, Fatih karakterinin sahneleri oldu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda hayranlar, yapımcılara seslenerek "Fatih'in sahneleri gelince zaten kapatıyoruz, diziden çıkarsanız da hiç üzülmeyiz" şeklinde tepkilerini dile getirdi. Bu tepkiler, karakterin izleyiciler nezdindeki popülaritesinin düşüşte olduğunu gösteriyor.

PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

Settar Tanrıöğen'in ardından Ertuğrul ve Mihri karakterlerini canlandıran Kayra Şenocak ve Gizem Yanık da diziden ayrıldılar. Bu ayrılıklara ek olarak, Ömer karakterinin avukatı Oral Özer'in de diziden ayrılması hayranları şaşırttı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i kabul etti! Ticarette 10 milyon dolar hedefi: Vize, göç, Gazze, Trakya masada
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek madde madde sıraladı: Yabancı menşeli araca son!
Türk Telekom
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
Canlı yayında duyurdu! Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?
Son dakika: Kamuda 100 milyarlık tasarruf paketi için uzmanlar ne diyor? Alınacak kararlar ekonomiye nasıl yansır?
ABD’li müdür İstanbul Havalimanı’nda kıskıvrak yakalandı! Binlercesini ABD’ye kaçıracaktı! Litresi 10 milyon dolar
DEM’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında terör soruşturması başlatıldı!
EMEKLİYE EŞİT ZAM | Memur emeklisine %20, SSK ve Bağ-Kur’luya %25-26’yı aşması bekleniyor! Refah payı nasıl yansıtılacak?
Yunan basını Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin en kritik anını yazdı: Gözler Ankara’da! Atina’dan gelen heyette kimler var?
Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den İsmail Kartal’a flaş tepki! Görenler şoke oldu
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: PKK’lı terörist Sedat Aksu etkisiz hale getirildi | Sözde cephane sorumlusu!
İsrail’e Refah’ta zafer değil hezimet var! ABD tel Aviv’i resmen uyardı: Hamas güçlenip dönüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Eğitimcilere karşı şiddet doğrudan tutuklama sebebi sayılacak
Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Depremzede Aylin’in hikayesi sonrası Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı
SON DAKİKA