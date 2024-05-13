PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Şişli’de akılalmaz olay: Kepçe ünlü oyuncu Tufan Gökpınar’ın yaşadığı dairenin duvarını yıktı

Son dakika haberi! İstanbul Şişli’de bir sokakta bitişik binayı yıkan kepçe operatörü bir dairenin duvarını da yıktı. O esnada evde olan kadın neye uğradığını şaşırırken dairede ünlü oyuncu Tufan Gökpınar’ın yaşadığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 14:31 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 14:45
Şişli’de akılalmaz olay: Kepçe ünlü oyuncu Tufan Gökpınar’ın yaşadığı dairenin duvarını yıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şişli'de bir sokakta bitişik binayı yıkan kepçe operatörü, diğer binadaki ünlü oyuncu Tufan Gökpınar'ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı.

O esnada evde olan kadın neye uğradığını şaşırdı.

Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'ın yaşadığı evin duvarını kepçe yıktı!

Yaşananları kayda alan kadın şoke olurken işçiler, yıktığı duvarı tekrardan ördü.


Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Şişli Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir inşaat firması sokakta bulunan bir binayı yıkmaya başladı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN DUVARINI YIKTI
Yıkım esnasında kepçeyi duvara vuran operatör, bitişik olan binada yaşayan ünlü oyuncu Tufan Gökpınar'ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı. Büyük bir gürültüyle dağılan duvar yere saçılırken, o esnada evde olan Gökpınar'ın arkadaşı Çağla Taşdelen adeta şoke oldu.

EVDEKİ KADIN ŞOKE OLDU, DUVAR YENİDEN ÖRÜLDÜ
Olayın ardından kadın yaşananları kayda alırken, duvarsız evden sokağı gördüğü anlar da kameralara yansıdı.

Evde yaşayan diğer bir kadın Başak Şahin ise olay sonrası geldiği sokakta yaşananları dışarıdan kayda aldı.

Olay sonrası Gökpınar ile görüşen firma yetkilileri, hatalarını kabul etti ve yıktıkları duvarı içeriden ördü.

YIKIM DURDURULDU
Öte yandan şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekiplerinin yıkımı durdurduğu öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek madde madde sıraladı: Yabancı menşeli araca son!
Yunanistan ile iş birliği artacak | Gözler Ankara’ya çevrildi! Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde hangi konular yer alacak?
Türk Telekom
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Kamuda 100 milyarlık tasarruf paketi için uzmanlar ne diyor? Alınacak kararlar ekonomiye nasıl yansır?
ABD’li müdür İstanbul Havalimanı’nda kıskıvrak yakalandı! Binlercesini ABD’ye kaçıracaktı! Litresi 10 milyon dolar
DEM’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında terör soruşturması başlatıldı!
Yunan basını Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin en kritik anını yazdı: Gözler Ankara’da! Atina’dan gelen heyette kimler var?
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: PKK’lı terörist Sedat Aksu etkisiz hale getirildi | Sözde cephane sorumlusu!
EMEKLİYE EŞİT ZAM | Memur emeklisine %20, SSK ve Bağ-Kur’luya %25-26’yı aşması bekleniyor! Refah payı nasıl yansıtılacak?
Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den İsmail Kartal’a flaş tepki! Görenler şoke oldu
İsrail’e Refah’ta zafer değil hezimet var! ABD tel Aviv’i resmen uyardı: Hamas güçlenip dönüyor
Galatasaray’ın 90. dakikada attığı gole Fenerbahçeli taraftarların verdiği tepki dikkat çekti! İşte o görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Eğitimcilere karşı şiddet doğrudan tutuklama sebebi sayılacak
Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Depremzede Aylin’in hikayesi sonrası Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı
SON DAKİKA