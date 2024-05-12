43’lük yıldız bu listeyle litre litre yağ döktü! 3 haftada 27 kilo verdiren Kim Kardashian diyeti! Her sabah kahvaltıda...

Ünlü reality TV yıldızı Kim Kardashian, oğlu Saint West'i kucağına aldıktan sonra 27 kilo vererek doğum sonrası kilo verme mücadelesinde büyük bir başarı elde etti. Kardashian, sağlıklı kilo verme hedefine ulaşmak için kararlı bir çaba sarf etti ve Atkins diyetini tercih etti.
Atkins diyeti, karbonhidrat alımını azaltarak ve protein ağırlıklı bir beslenme planı izleyerek sağlıklı kilo verme stratejisini benimser. Kardashian'ın diyet programı, günlük olarak düşük karbonhidratlı ve yüksek proteinli öğünler içerirken, sağlıklı yağları da ön planda tutar. Bu strateji, vücutta yağ yakımını artırırken kas kaybını minimize etmeyi hedefler. Kardashian, düzenli egzersiz ve disiplinli bir beslenme programıyla hedefine ulaşarak, kilo verme sürecindeki başarısını takipçileriyle paylaştı.
27 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ
1. GÜN
Kahvaltı: 🍳 Çırpılmış yumurta ve hindi sosis, yanında az yağlı peynir ve taze meyveli yoğurt.
Ara Öğün: 🍫 Bitter çikolata ve fındık barı.
Öğle Yemeği: 🥗 Ispanaklı ızgara tavuk ve peynirli sos.
Ara Öğün: 🥕 Yarım havuç ve 4 kaşık humus.
Akşam Yemeği: 🐟 Yeşil fasulyeli ve kekikli balık.
Toplam: 1504 kalori.