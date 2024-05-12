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43'lük yıldız bu listeyle litre litre yağ döktü! 3 haftada 27 kilo verdiren Kim Kardashian diyeti! Her sabah kahvaltıda...

Ünlü reality TV yıldızı Kim Kardashian, oğlu Saint West’in doğumundan sonra başladığı kilo verme serüveninde büyük bir başarıya imza attı. Kardashian, doğum sonrası 27 kilo vererek hedeflediği kiloya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu süreçte, düşük karbonhidrat ve yüksek protein içeren Atkins diyetini benimseyerek sağlıklı bir şekilde kilo verdi. Doğum sonrası kilo verme, birçok annenin karşılaştığı zorlu bir süreçtir, ancak Kim Kardashian bu süreci başarıyla yönetti. Reality TV yıldızı, Atkins diyeti ile günlük karbonhidrat alımını önemli ölçüde azalttı ve protein ağırlıklı beslenme planıyla dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 08:28 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 08:28
43’lük yıldız bu listeyle litre litre yağ döktü! 3 haftada 27 kilo verdiren Kim Kardashian diyeti! Her sabah kahvaltıda...

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Ünlü reality TV yıldızı Kim Kardashian, oğlu Saint West'i kucağına aldıktan sonra 27 kilo vererek doğum sonrası kilo verme mücadelesinde büyük bir başarı elde etti. Kardashian, sağlıklı kilo verme hedefine ulaşmak için kararlı bir çaba sarf etti ve Atkins diyetini tercih etti.

Atkins diyeti, karbonhidrat alımını azaltarak ve protein ağırlıklı bir beslenme planı izleyerek sağlıklı kilo verme stratejisini benimser. Kardashian'ın diyet programı, günlük olarak düşük karbonhidratlı ve yüksek proteinli öğünler içerirken, sağlıklı yağları da ön planda tutar. Bu strateji, vücutta yağ yakımını artırırken kas kaybını minimize etmeyi hedefler. Kardashian, düzenli egzersiz ve disiplinli bir beslenme programıyla hedefine ulaşarak, kilo verme sürecindeki başarısını takipçileriyle paylaştı.

27 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ

1. GÜN

Kahvaltı: 🍳 Çırpılmış yumurta ve hindi sosis, yanında az yağlı peynir ve taze meyveli yoğurt.

Ara Öğün: 🍫 Bitter çikolata ve fındık barı.

Öğle Yemeği: 🥗 Ispanaklı ızgara tavuk ve peynirli sos.

Ara Öğün: 🥕 Yarım havuç ve 4 kaşık humus.

Akşam Yemeği: 🐟 Yeşil fasulyeli ve kekikli balık.

Toplam: 1504 kalori.

2.GÜN

Kahvaltı: 🍗 Tavuk sosis, domates sos ve peynir ile sotelenmiş karnabahar.

Ara Öğün: 🍏 Yarım elma ve 50 gr cheddar peyniri.

Öğlen Yemeği: 🍔 Domatesli, turşulu ve soğanlı hindi burger.

Ara Öğün: 🍫 Atkins Bitter çikolata barı.

Akşam Yemeği: 🍚 Bir kaşık pilav ile kuşkonmazlı tavuk.

Toplam: 1561 kalori.

3. GÜN

Kahvaltı: 🥚 Haşlanmış yumurta, peynir ve bir kaşık bal.

Ara Öğün: ☕ Vanilyalı Frappe.

Öğle Yemeği: 🍜 Baharatlı tavuklu noodle.

Akşam Yemeği: 🍗 Haşlanmış tavuk, karnabahar ve peynir.

Toplam: 1700 kalori.

🚨 Herkesin metabolizması farklı olduğundan, bu diyet programını uygulamadan önce sağlık uzmanınıza danışmanız önemlidir. Herhangi bir sağlık durumu veya besin alerjisi varsa, diyet programını uygulamadan önce bir uzmana danışılması önemlidir. Ayrıca, düşük kalorili diyetler uzun süreli olarak sürdürülmemeli ve dengeli beslenme prensiplerine uyulmalıdır.

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