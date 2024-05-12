43’lük yıldız bu listeyle litre litre yağ döktü! 3 haftada 27 kilo verdiren Kim Kardashian diyeti! Her sabah kahvaltıda...

Akşam Yemeği: 🍚 Bir kaşık pilav ile kuşkonmazlı tavuk.

Kahvaltı: 🍗 Tavuk sosis, domates sos ve peynir ile sotelenmiş karnabahar.

Kahvaltı: 🥚 Haşlanmış yumurta, peynir ve bir kaşık bal.

🚨 Herkesin metabolizması farklı olduğundan, bu diyet programını uygulamadan önce sağlık uzmanınıza danışmanız önemlidir. Herhangi bir sağlık durumu veya besin alerjisi varsa, diyet programını uygulamadan önce bir uzmana danışılması önemlidir. Ayrıca, düşük kalorili diyetler uzun süreli olarak sürdürülmemeli ve dengeli beslenme prensiplerine uyulmalıdır.