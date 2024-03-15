Kızıl Goncalar’da başrol ayrılığı kadroyu allak bullak edecek! Çiçeği burnunda dizi için final kararı geldi

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Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle sık sık eleştirilen "Kızıl Goncalar", yayınlandığı her bölümle seyircileri şaşırtmaya devam ediyor. Ancak son zamanlarda dizinin geleceğiyle ilgili çıkan söylentiler, hayranlarını endişelendiriyor.

Son günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre, "Kızıl Goncalar" erken final yapacak. Bu haber seyirciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı çünkü dizi, Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi ünlü isimleri bir araya getirerek büyük bir merak uyandırmıştı.