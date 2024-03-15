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Kızıl Goncalar'da başrol ayrılığı kadroyu allak bullak edecek! Çiçeği burnunda dizi için final kararı geldi

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı ve dikkat çeken hikayesiyle izleyicileri şaşkına uğratan "Kızıl Goncalar" dizisi, final mi yoksa sezon finali mi yapacağı konusunda merak uyandırmıştı. Ancak yapımcılar, beklenen açıklamayı yaparak seyircilerin kafasındaki soru işaretlerine son noktayı koydu. Öte yandan bir ayrılık haberi de geldi. Peki, dizi ne zaman final yapacak? Kadroya kimler veda edecek? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 07:10 Güncelleme 15 Mart 2024, 07:29
Kızıl Goncalar’da başrol ayrılığı kadroyu allak bullak edecek! Çiçeği burnunda dizi için final kararı geldi

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Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle sık sık eleştirilen "Kızıl Goncalar", yayınlandığı her bölümle seyircileri şaşırtmaya devam ediyor. Ancak son zamanlarda dizinin geleceğiyle ilgili çıkan söylentiler, hayranlarını endişelendiriyor.

Son günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre, "Kızıl Goncalar" erken final yapacak. Bu haber seyirciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı çünkü dizi, Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi ünlü isimleri bir araya getirerek büyük bir merak uyandırmıştı.

Yapımcılar henüz resmi bir açıklama yapmasa da, iddialar devam ediyor. Bu belirsizlik ortamında, bir ayrılık haberi daha geldi ve seyircileri şaşırttı.

Dizideki Feyza karakterini canlandıran Zehra Kelleci'nin projeden ayrılacağı konuşuluyor. Tepki çeken sahnelerin ardından, bu ayrılık kararı dizi severler arasında hayal kırıklığı yarattı.

"Kızıl Goncalar" dizisindeki gelişmeler izleyicileri endişelendirirken, geleceğe dair belirsizliklerle birlikte dizinin son bölümleri merakla bekleniyor.

11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızıl Goncalar" dizisinin 11. bölüm fragmanı sonunda yayınlandı ve seyircileri büyük bir merak sardı. Fragmanda duyulan "Bu Günah, Çok Büyük Bir Günah!" sözleriyle birlikte, dizinin yeni bölümünde neler olacağına dair ipuçları verildi.

Fragmanda dikkat çeken noktalardan biri, Feyza karakteri için zorlu bir yolculuğun sona erdiği görünüyor. Mira karakteri ise Suavi'nin kriz anında söylediklerinden oldukça etkileniyor ve yurtdışından getirttiği annelik testi sonuçlarını bekliyor. Ancak, Meryem'in söylediklerine güvenerek sonucu yırtıp atması izleyicileri şaşırtıyor.

Cüneyd karakteri ise Ramazan'ın ilk iftarı için sofraya oturuyor ve bu durum Zeynep'in temize çıkmasını sağlıyor. Ancak, Feyza'nın Zeynep'i büyü tuzağına düşürme girişimi kendi tuzağına düşmesine sebep oluyor.

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