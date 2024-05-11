Doğduğun aya göre hangi Kurtlar Vadisi karakterisin? O ayı seçenler turnayı gözünden vurdu

Mayıs: Erdal Kömürcü
Mayıs ayında doğanlar için Erdal Kömürcü'yü seçtik.
Haziran: Mehmet Karahanlı
Mehmet Karahanlı gibi güçlü ve etkileyici karakterler bu ayın ruhunu yansıtır.
Temmuz: Laz Ziya
Karizmatik ve bir o kadar tehlikeli olan Laz Ziya Temmuz ayı için en uygun karakter.
Ağustos: Süleyman Çakır
Ağustos ayında doğanlar için unutulmaz Süleyman Çakır'ı seçtik.
Eylül: Aslan Akbey
Eylül ayı için Aslan Akbey ideal bir seçim.
Ekim: Pala
Ekim ayının hüzünlü ve melankolik havasına meydan okuyan Pala, güçlü ve sert bir karakter olarak öne çıkıyor.
Kasım: Elif Eylül
Kasım ayının serin ve melankolik günleri için Elif Eylül, duygusal ve derin bir karakter sunuyor.
Aralık: Kılıç
Yılın son ayında doğanlar için Kılıç karakteri ideal bir tercih.
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