Kızıl Goncalar’da yıldırım gibi veda; Başrol değişti, yerine de... Cüneyd ve Zeynep için acı final!

Dizide büyük kriz yaratan bir değişiklik haberiyle gündeme oturdu: Başrollerden biri değişiyor! Cüneyd ve Zeynep hayranları bu haberle adeta çılgına döndü. Her bölümü olaylarla dolu olan Kızıl Goncalar, bu kez yeni bir döneme giriyor gibi görünüyor.
Dizide büyük kriz yaratan bir değişiklik haberiyle gündeme oturdu: Başrollerden biri değişiyor! Cüneyd ve Zeynep hayranları bu haberle adeta çılgına döndü. Her bölümü olaylarla dolu olan Kızıl Goncalar, bu kez yeni bir döneme giriyor gibi görünüyor.
BÜYÜK SÜRPRİZLER YOLDA
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı dizi, sezon finaline doğru ilerlerken büyük sürprizlere hazırlanıyor.
2 Yeni Başrol...
Dizideki yeni gelişme ise şöyle: Artık bir kadın savcı da hikâyeye katılıyor. Dizinin savcısı Evren'i Didem İnselel canlandıracak. Savcı Evren, Fani tarikatını araştıracak ve Cüneyd ile Zeynep'in ilişkisini sorgulayacak.
Ayrıca, Cüneyd'in babası da diziye dahil olacak. Bu adımların ardından senaryoda da değişikliklerin olacağı tahmin ediliyor.
Final Tarihi Belli Oldu
Kızıl Goncalar, 20 Mayıs Pazartesi günü 19. Bölümüyle sezon finali yapacak.
Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in, İçindeki Kötülükten Kurtardığı Can Tarikata Katıldı!
Cüneyd, amcası Sadi Hüdayi'ye biat etmemiş ve cübbesini yakmıştı. Bu olay, dizinin atmosferini daha da gerilimli hale getirdi. Ayrıca, Zeynep'in sosyal hizmetlere alınması durumu da izleyicileri meraklandırdı.
Ancak yeni bölümde, Can'la ilgili yaşanan olaylar herkesi şaşırttı.
Cüneyd'in daha önce Can'a yardım etmesi ve onu intihardan vazgeçirmesi, beklenmedik bir dönüşümü tetikledi. İçindeki karanlıktan kurtardığı Can, tarikata katılarak Cüneyd'e destek oldu.