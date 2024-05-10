Kızıl Goncalar’da yıldırım gibi veda; Başrol değişti, yerine de... Cüneyd ve Zeynep için acı final!

Dizide büyük kriz yaratan bir değişiklik haberiyle gündeme oturdu: Başrollerden biri değişiyor! Cüneyd ve Zeynep hayranları bu haberle adeta çılgına döndü. Her bölümü olaylarla dolu olan Kızıl Goncalar, bu kez yeni bir döneme giriyor gibi görünüyor.