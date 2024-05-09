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Göbeği, baseni kağıt gibi yapacak! "Gece yatmadan..." 16 kiloyu bir çırpıda verdiren Nurgül Yeşilçay diyeti!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son dönemdeki etkileyici kilo verme süreciyle adından söz ettiriyor. Sağlıklı yaşam tarzı benimseyerek 16 kilo veren Yeşilçay, göbek ve basen bölgelerindeki fazlalıklardan kurtulduğunu ve selülitlerle vedalaştığını belirtiyor. Bu başarılı değişim, Yeşilçay’ın yeni yaşam biçimi ve kilo verme süreci hakkında merak uyandırıyor. İşte, Nurgül Yeşilçay’ın zayıflama serüveni ve uyguladığı yöntemler hakkında tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 08:43 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 08:43
Göbeği, baseni kağıt gibi yapacak! Gece yatmadan... 16 kiloyu bir çırpıda verdiren Nurgül Yeşilçay diyeti!

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Nurgül Yeşilçay, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncu, sağlıklı bir şekilde kilo verme yolculuğunu anlatırken, tatlı tüketiminden uzak durmanın ve düzenli egzersiz yapmanın önemine vurgu yapıyor.

Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz yıllarda sağlıklı kilo verme yöntemi olan aralıklı oruçla forma girdi. Sağlıklı yaşam tarzını benimseyen Yeşilçay, aralıklı oruç sayesinde sadece yağdan kilo kaybederken kaslarını koruduğunu belirtiyor.

Yeşilçay'ın uyguladığı diyet programıyla tamı tamına 16 kilo verdiği öğrenildi. Aralıklı oruç yöntemiyle sağlıklı bir şekilde kilo kontrolü sağlayan oyuncu, sabahları bir süre yemek yemeyerek günü aç kapatıyor ve akşamları yatmadan 4 saat önce yemek yemeyi bırakarak vücudunun dinlenme sürecine geçmesine olanak tanıyor.

"16 KİLO VERDİM"

Nurgül Yeşilçay'ın sağlıklı kilo verme sırrıyla ilgili yaptığı açıklamada "16 kilo verdim. Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun." ifadelerini kullandı.

Ayrıca kilo kontrolüyle birlikte selülit ve göz altı torbalarıyla başa çıkmak için de pratik yöntemler kullanan Yeşilçay, göz altlarına yumurta akı sürerken selülitlerini azaltmak için filtre kahve kullanıyor.

Nurgül Yeşilçay'ın aralıklı oruçla sağlıklı kilo verme yöntemi, hem kilo kontrolünü sağlarken kas kaybını önlemesini sağlıyor, hem de sağlıklı yaşam tarzını destekleyerek takipçilerine ilham veriyor.

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