5 oyuncu ayrıldı yerine... Kızılcık Şerbeti’nde büyük ses getirecek veda; Doğa için rest çekildi!

Yeni bölümde ise Nursema ve Rüzgar arasındaki yakınlaşma devam edecekken, Umut'un yeniden Nursema'ya yakınlaşma çabaları dikkat çekecek. Pembe Hanım'ın yeni geliniyle yaşadığı gerilimler ise daha da artacak.
Çimen'in eski hayatına dönüşü, okula geri dönüşüyle birlikte dizinin dinamiklerini değiştirecek. Ömer'in oğlunu karıştığı davadan kurtarması, ancak arabasının belli bir süreliğine el konulması ise yeni gelişmeler arasında.
Nilay'ın Fatih'e olan intikam alma planları, Giray ve Doğa'nın aşkını ortaya dökerek büyük bir çatışmaya sebep olacak gibi görünüyor.
GÖRKEM YENİ SEZONDA VAR MI?
Özge Özacar, Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Görkem olarak sezon sonuna kadar anlaşma yapmıştı. Ancak son gelen haberler, Görkem karakterinin yeni sezonda da dizi ekibinde yer alacağını doğruluyor.
Geçmişte dizinin Ömer'ıyla (Barış Kılıç) kısa bir gönül ilişkisi yaşayan Görkem'in sırrının ne zaman ortaya çıkacağı ise seyircilerin merakını arttırıyor.
DİZİDEN 5 OYUNCU AYRILDI
"Kızılcık Şerbeti" dizisinden birden fazla oyuncu ayrılığı haberi geldi ve bu ayrılıklar izleyicileri derinden etkiledi. Settar Tanrıöğen'in ardından Ertuğrul ve Mihri karakterlerini canlandıran Kayra Şenocak ve Gizem Yanık da diziden ayrıldılar.