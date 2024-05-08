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5 oyuncu ayrıldı yerine... Kızılcık Şerbeti'nde büyük ses getirecek veda; Doğa için rest çekildi!

Diziye ilk adımını attığı günden beri ortalığı karıştıran karakterlerden biri olan Görkem, Kızılcık Şerbeti'nin dokusunu değiştirecek büyük bir değişime hazırlanıyor. Ancak, Görkem'i canlandıran Özge Özacar'ın sözleşmesinin sezon sonuna kadar olduğu biliniyor.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 08:31 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 08:31
5 oyuncu ayrıldı yerine... Kızılcık Şerbeti’nde büyük ses getirecek veda; Doğa için rest çekildi!

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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde izleyicileri şaşkına çeviren bir sahne yaşandı. Ana karakterler arasındaki ilişkilerde beklenmedik bir dönemeç yaşanırken, bu durum büyük bir krize neden oldu. Özellikle Doğa ve Giray arasındaki ilişkinin gelişimi, diziye yeni bir boyut kazandırdı. Ancak, bu ilişki diğer karakterler arasında da büyük tepkilere sebep oldu.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, izleyicileri bir kez daha şok etkisinde bırakacak gibi görünüyor. Özellikle son haftalarda dizide yaşanan büyük değişimler ve olaylar, yeni bölümde ortalığı adeta darmadağın edecek.

Son bölümde Doğa ve Giray'ın öpüşme sahnesi, seyirciler arasında büyük bir heyecan ve karışıklık yarattı. Bazıları bu ilişkiye tam destek verirken, bazıları ise diziye olan ilgisini yitirdiğini belirterek tepki gösterdi.

Yeni bölümde ise Nursema ve Rüzgar arasındaki yakınlaşma devam edecekken, Umut'un yeniden Nursema'ya yakınlaşma çabaları dikkat çekecek. Pembe Hanım'ın yeni geliniyle yaşadığı gerilimler ise daha da artacak.

Çimen'in eski hayatına dönüşü, okula geri dönüşüyle birlikte dizinin dinamiklerini değiştirecek. Ömer'in oğlunu karıştığı davadan kurtarması, ancak arabasının belli bir süreliğine el konulması ise yeni gelişmeler arasında.

Nilay'ın Fatih'e olan intikam alma planları, Giray ve Doğa'nın aşkını ortaya dökerek büyük bir çatışmaya sebep olacak gibi görünüyor.

GÖRKEM YENİ SEZONDA VAR MI?

Özge Özacar, Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Görkem olarak sezon sonuna kadar anlaşma yapmıştı. Ancak son gelen haberler, Görkem karakterinin yeni sezonda da dizi ekibinde yer alacağını doğruluyor.

Geçmişte dizinin Ömer'ıyla (Barış Kılıç) kısa bir gönül ilişkisi yaşayan Görkem'in sırrının ne zaman ortaya çıkacağı ise seyircilerin merakını arttırıyor.

DİZİDEN 5 OYUNCU AYRILDI

"Kızılcık Şerbeti" dizisinden birden fazla oyuncu ayrılığı haberi geldi ve bu ayrılıklar izleyicileri derinden etkiledi. Settar Tanrıöğen'in ardından Ertuğrul ve Mihri karakterlerini canlandıran Kayra Şenocak ve Gizem Yanık da diziden ayrıldılar.

Bu ayrılıkların yanı sıra, Ömer karakterinin avukatı Oral Özer'in de diziye veda etmesi, hayranlarını şaşırttı.

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