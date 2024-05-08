5 oyuncu ayrıldı yerine... Kızılcık Şerbeti’nde büyük ses getirecek veda; Doğa için rest çekildi!

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde izleyicileri şaşkına çeviren bir sahne yaşandı. Ana karakterler arasındaki ilişkilerde beklenmedik bir dönemeç yaşanırken, bu durum büyük bir krize neden oldu. Özellikle Doğa ve Giray arasındaki ilişkinin gelişimi, diziye yeni bir boyut kazandırdı. Ancak, bu ilişki diğer karakterler arasında da büyük tepkilere sebep oldu.