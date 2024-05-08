Gönül Dağı’na bir demir yumruk gibi inecek veda! Taner’in kalbi bu kadar acıya dayanmaz

Selma'nın beklenmedik kaza sonrası yaşadığı zorlu süreç Gönül Dağı hayranlarını derinden etkilemişti. Merakla beklenen 138. bölüm fragmanı sonunda yayınlandı ve izleyicileri heyecanlandırdı. Kazanın ardından alacağı karar özellikle Taner ile olan ilişkisini nasıl etkileyecek, merak konusu oldu. Seyirciler Selma'nın vereceği kararı öğrenmek için sabırsızlanıyor.
TANER KAZAYA NEDEN OLAN KİŞİNİN PEŞİNDE!
Ameliyat masasında yatan Selma'nın yanında olamayan Taner, kazaya sebep olan Ufuk'un peşine düşüyor. Ancak Taner'in hastanede olmadığını geç fark eden Amcaoğulları, durumun vahametini anlamakta geç kalıyor.
Kaza olayından dolayı büyük bir vicdan azabı içinde olan Mevsim, Seyfettin'e vedasını sunarak başka bir şehre tayinini istiyor.