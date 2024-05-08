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Gönül Dağı'na bir demir yumruk gibi inecek veda! Taner'in kalbi bu kadar acıya dayanmaz

Geçen hafta yaşananlarla herkesi derinden sarsan ve büyük bir endişe yaratan Selma'nın durumu, Gönül Dağı'nın 138. bölüm fragmanıyla izleyicilere sunuldu. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Selma'nın ameliyat sahneleri, dizinin merakla beklenen bu yeni bölümünde herkesi şaşkına çevirdi. Peki, bu ameliyat Selma'yı eski sağlığına kavuşturabilecek mi? Seyirciler bu gerilim dolu sahneleri heyecanla bekliyor.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 10:28 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 10:30
Gönül Dağı’na bir demir yumruk gibi inecek veda! Taner’in kalbi bu kadar acıya dayanmaz

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Selma'nın beklenmedik kaza sonrası yaşadığı zorlu süreç Gönül Dağı hayranlarını derinden etkilemişti. Merakla beklenen 138. bölüm fragmanı sonunda yayınlandı ve izleyicileri heyecanlandırdı. Kazanın ardından alacağı karar özellikle Taner ile olan ilişkisini nasıl etkileyecek, merak konusu oldu. Seyirciler Selma'nın vereceği kararı öğrenmek için sabırsızlanıyor.

TANER KAZAYA NEDEN OLAN KİŞİNİN PEŞİNDE!

Ameliyat masasında yatan Selma'nın yanında olamayan Taner, kazaya sebep olan Ufuk'un peşine düşüyor. Ancak Taner'in hastanede olmadığını geç fark eden Amcaoğulları, durumun vahametini anlamakta geç kalıyor.

Kaza olayından dolayı büyük bir vicdan azabı içinde olan Mevsim, Seyfettin'e vedasını sunarak başka bir şehre tayinini istiyor.

Ancak bu kararı herkesi şaşırtacak ve Mevsim'in önünde yeni engeller olacak. Kaya Ailesi ise bu sırada Ali'ye Selma'nın durumunu gizlemeye çalışıyor. Ali, gerçekleri öğrendiğinde nasıl bir tepki verecek?

Selma'nın kaza sonrası yaşadığı hafıza kaybı zaten diken üstünde olan Taner ve Selma'nın evliliğini daha da zor bir duruma sokuyor.

Taner ve Dilek'in evlilik fotoğraflarını gören Selma evi terk etmeye karar veriyor. Bu, her iki taraf için de zorlu bir duygusal sınav anlamına geliyor.

SÜRPRİZ GELİŞMELER TEK TEK YAŞANIYOR

Gönül Dağı'nın bu haftaki bölümü Selma ve Taner'in evliliğinin kaderini belirleyecek kararlarla dolu. Kaza, ameliyatlar ve iç hesaplaşmalar derken, Gönül Dağı'nın sakinleri yine zorlu bir hafta geçirecek.

Cumartesi günü tüm bu soruların yanıtlarını bulmak için sabırsızlıkla bekleniyor. Herkesin gözü kulağı bu bölümde olacak; çünkü her şey bir kez daha değişebilir.

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