Gönül Dağı’na bir demir yumruk gibi inecek veda! Taner’in kalbi bu kadar acıya dayanmaz

Ancak bu kararı herkesi şaşırtacak ve Mevsim'in önünde yeni engeller olacak. Kaya Ailesi ise bu sırada Ali'ye Selma'nın durumunu gizlemeye çalışıyor. Ali, gerçekleri öğrendiğinde nasıl bir tepki verecek?

Selma'nın kaza sonrası yaşadığı hafıza kaybı zaten diken üstünde olan Taner ve Selma'nın evliliğini daha da zor bir duruma sokuyor.

Taner ve Dilek'in evlilik fotoğraflarını gören Selma evi terk etmeye karar veriyor. Bu, her iki taraf için de zorlu bir duygusal sınav anlamına geliyor.

SÜRPRİZ GELİŞMELER TEK TEK YAŞANIYOR Gönül Dağı'nın bu haftaki bölümü Selma ve Taner'in evliliğinin kaderini belirleyecek kararlarla dolu. Kaza, ameliyatlar ve iç hesaplaşmalar derken, Gönül Dağı'nın sakinleri yine zorlu bir hafta geçirecek.

Cumartesi günü tüm bu soruların yanıtlarını bulmak için sabırsızlıkla bekleniyor. Herkesin gözü kulağı bu bölümde olacak; çünkü her şey bir kez daha değişebilir.