Meryem’in rolü değişti, başrole yeni 2 isim... Kızıl Goncalar’da fitili ateşleyecek veda

Bununla da sınırlı değil, Cüneyd karakterinin de babası diziye dahil olacak, olaylar daha da karmaşık bir hal alacak gibi görünüyor.

Tüm bu büyük değişikliklerin ardından senaryoda da revizyonlar yapılacağı tahmin ediliyor. Kızıl Goncalar, 20 Mayıs Pazartesi günü 19. Bölümüyle sezon finali yapacak. Ancak, önceki bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Zeynep Tarikata Geri Dönüyor! Cüneyd'in posta oturması, beklenmedik bir dönemeçti ve bu durumun arkasında Can'ın rolü büyük oldu. İkilinin bu beklenmedik işbirliği, sosyal medyanın da gündeminde büyük yankı uyandırdı.

İzleyiciler, bu sıra dışı gelişmeyi yorumlayıp tartışırken, dizinin gelecek bölümlerine dair heyecanları daha da arttı.