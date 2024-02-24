SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Gülsim Ali'den seyirciyi afallatacak Gönül Dağı itirafı! Eğer diziye dönmek mümkün olsa...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat vererek yıldızı parlayan Gülsüm Ali İlhan, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteri ile adından sıkça söz ettirdi. Berk Atan ile olan uyumu, izleyicilerin efsanesi haline gelmişti. Ancak dizinin ilk iki sezonunun ardından İlhan'ın projeden ayrılması hayranlarını derinden üzmüştü. Aylar sonra güzel oyuncunun yaptığı açıklama seyirciyi şaşırttı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 13:41 Güncelleme 24 Şubat 2024, 13:41
Gülsim Ali’den seyirciyi afallatacak Gönül Dağı itirafı! Eğer diziye dönmek mümkün olsa...

Güzel oyuncu Gülsüm Ali İlhan, TRT 1 ekranlarında büyük ilgi gören Gönül Dağı dizisinin Dilek karakterine hayat vererek adını duyurmuştu. Ancak, dizinin ilk iki sezonunun ardından İlhan'ın projeden ayrılma kararı hayranlarını şok etmişti. Projeden ayrılmasından 2 yıl sonra önemli bir açıklama yapan İlhan, Gönül Dağı ile ilgili hayalini açıkladı.

GÜLSİM ALİ'DEN SÜRPRİZ AÇIKLAMA!

Oyuncunun geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında yaptığı itiraf ise Gönül Dağı hayranlarını şaşırttı.

Diziden ayrılmasının ardından aylarca sessiz kalan Gülsüm Ali İlhan, Birsen Altuntaş'a verdiği röportajda "Güzel bir sahneyle o çocuğa dokunmak isterdim.

Taner'in, Dilek'in mutluluğunu oğullarıyla görmek isterdim. Hikâyeleri yarım kaldı. Masaldı o" dedi.

DİLEK KARAKTERİ NASIL ÖLDÜ?

Asuman ve Ramazan'ın düğün günü geldiğinde, Gönül Dağı'ndan taşlar düşmeye başladı ve Dilek bölgeye görev için gitti.

Dizinin geçen sezon finallerinde, doğuma az bir zaman kala çalışmaya devam eden ve tehlike altında Dilek yaşamını yitirdi. Taner'in göz yaşları ise seyircileri derinden üzdü.

Dilek'e hayat veren oyuncu Gülsim Ali İlhan sosyal medya hesabından diziye şu sözlerle veda etmişti:

"Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim. Bir gün bir senaryo geldi adı "Gönül Dağı". İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim ve öyle de oldu.

İyi ki olmuş çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz. İki sene reyting rekorları kıran ve birinciliği böylesine hak eden bir işte oynamak, ben ve ailem adına mutluluk ve gurur vesilesi oldu."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beslediği troll ifşa etti: ’İsrafı bitirdik’ demek için 175 milyon lira israf etti | 553 milyon konsere değil CHP’li delegelere gitti
Kentsel dönüşüme tarihi destek! İstanbul’da ’Yarısı Bizden’ paketi yürürlüğe girdi: Kredinin şartları neler?
İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti’nin bayrakları sallandı
5. nesil savaş uçağ Kaan’ın diğer uçaklarla karşılaştırması! En güçlüsü hangisi?
Fransa’da çiftçi isyanı büyüyor! Emmanuel Macron’un katıldığı fuarda ortalık karıştı
Muharrem İnce hem Özgür Özel’e hem Ekrem İmamoğlu’na girişti! Gelen gideni arattı | DEM salvosu
Venezuela Devlet Başkanı Maduro Dışişleri Bakanı Fidan’ı kabul etti: Erdoğan’ın Filistin duruşu dünyaya örnek teşkil ediyor
Başkan Erdoğan’ın adaylığına itiraz etmişti! FETÖ ile ilişkileri deşifre oldu! Aile boyu Bylock kullandıkları ortaya çıktı
Savunma hattı değişiyor! İşte Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçı 11’i
CHP’deki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Ekremcilerden Özel’e 700 imzalı tehdit
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Bursa’da eş zamanlı operasyon! 3 ayrı suç örgütü çökertildi
İşleri güçleri fırıldak! CHP fondaşı Halk TV’den ’İYİ’ itiraf! Ekrem İmamoğlu’dan İYİ Parti seçmenine ’kazanan adam’ oyunu
Kocam bana varil, fıçı, kıllı derdi! | Esra Erol’da duyanları hayrete düşüren olay! Eşi tıraş olsun diye jilet bile almış...
DEM Partili Altan Tan’dan İstanbul’da Kandil itirafı! CHP ile ittifak 10 yıldır devam ediyor: Hedef Başkan Erdoğan ve AK Parti
165 BİN PERSONEL ARANIYOR! Kamu ve özel sektörden personel ilanı yağmuru! En çok hangi mesleklerin iş ilanı var? Sağlık teknikeri, güvenlik, satış danışmanı...
SON DAKİKA