Meğer ölümcül hastalığı olan Seyran değilmiş... Yalı Çapkını’nda akıllara durgunluk veren çekim hatası!

Yalı Çapkını'nın yeni sezonu, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ancak son bölümde yaşanan gizemli sahneler, izleyiciler arasında büyük bir tartışma konusu haline geldi. Dikkatli izleyicilerin keşfi, Seyran karakterinin hastalık teşhisi sahnesinin perde arkasında yatan gerçeği aydınlattı ve hayranları şaşırttı.Seyran karakterini canlandıran oyuncunun performansıyla göz dolduran dizide, Seyran'ın beklenmedik bir şekilde hastalık teşhisi alması izleyicileri derinden etkilemişti. Ancak yapılan araştırmalar ve dizi setinden sızan bilgiler, bu sahnenin gerçek hayatta yaşanan bir durumdan esinlenerek yazıldığını ortaya çıkardı.