Meğer ölümcül hastalığı olan Seyran değilmiş... Yalı Çapkını’nda akıllara durgunluk veren çekim hatası!

PELİN DİZİDEN AYRILIYOR Bu gizemli gelişme, yeni sezonda nelerin beklediğine dair spekülasyonları artırdı ve izleyiciler arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimi izleyiciler, Pelin karakterinin diziden ayrılmasının hikayeye yeni bir yön kazandırabileceğini düşünürken, kimileri ise karakterin ayrılmasının dizinin dinamiklerini nasıl etkileyeceği konusunda endişelerini dile getirdi. Yalı Çapkını'nda akıllara durgunluk veren çekim hatası! Meğer ölümcül hastalığı olan Seyran değilmiş...

Yalı Çapkını hayranları, yeni sezonun nasıl şekilleneceği ve Pelin karakterinin ayrılmasının dizinin ilerleyen hikayesi üzerindeki etkileri hakkında merakla beklemeye devam ediyor.

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM Gelen tehdit mesajıyla endişelenen Ferit, kimsenin zarar görmemesi için güvenlik önlemlerinin daha da artırılmasını ister.

Asuman'ın Doruk'la olan uygunsuz görüntülerinin internete düşmesi aileyi sarsarken, Halis Ağa ortaya çıkan bu gerçeğe büyük tepki gösterir. Doruk'u bulmak için büyük bir mücadeleye girişen Ferit, ona bu yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlıdır.