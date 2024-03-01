Kızıl Goncalar’da başrol değişikliği kararı; Dizinin alametifarikası belli oldu

Yeni Bölümde Neler Bekleniyor?
Levent, Zeynep'i göndermek üzereyken ani bir haber alıyor ve bu durum onu köşeye sıkıştırıyor. Artık kızıyla Zeynep'in kaderi arasında bir seçim yapması gerekiyor. Naim, Meryem'in bir iş çevirdiğinden emin olup onu Zeynep'le sınamaya karar veriyor.
Zeynep'in yurtdışına kaçamaması, aynı zamanda Cüneyd'den de kaçamayacağı anlamına geliyor. Bu durum dergah içinde yeni kararların alınmasına neden oluyor.
Meryem, kızını kaderine terk etmeme kararlılığıyla son derece tehlikeli bir oyunun içine giriyor. Bu macerada ona, zamanla Meryem'i bir tehdit olarak görmeye başlayan Beste destek oluyor. Ancak Levent'ten habersiz giriştikleri bu tehlikeli yolculuk, Meryem ve Zeynep'i ölümle burun buruna getiriyor.