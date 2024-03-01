Kızıl Goncalar’da başrol değişikliği kararı; Dizinin alametifarikası belli oldu

"Kızıl Goncalar", yine gündemi sarsacak bir bölümle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin 8. bölümü yayınlandı ve bu bölüm, izleyicileri bir dizi ilginç gelişme ile baş başa bırakıyor. Cüneyd'in yaşadığı travmanın nedenleri ve Zeynep'in Fransa'ya gidip gidemeyeceği konusu, izleyiciler arasında tartışmalara yol açtı.

Meryem'in Ayrılığı ve Karışıklık Dolu Fragman



Meryem'in yaşadığı olaylar ve onun bu duruma nasıl bir tepki vereceği ön plana çıkıyor. Meryem, maruz kaldığı haksızlıkların ardından devlete giderek şikayette bulunmaya karar veriyor.