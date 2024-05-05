Bahar dizisinde Evren Hoca’ya kısmet çıktı! Kadroyu şenlendirecek yeni transfer açıklandı

MF Yapım imzası taşıyan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi, kadrosuna önemli bir ismi dahil ediyor. Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen, bu fenomen diziye 12. bölümden itibaren katılacak.
MF Yapım imzası taşıyan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi, kadrosuna önemli bir ismi dahil ediyor. Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen, bu fenomen diziye 12. bölümden itibaren katılacak.
"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" kadrosuna yeni bir ismi katıyor.
Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen, fenomen diziye 12. bölümden itibaren katılacak. Allen, özgür ruhu ve iş dünyasındaki cesur adımlarıyla tanınan "Dora Ersoy" karakterine hayat verecek.
Dora Ersoy karakterinin özgür ruhlu ve cesur iş dünyasında tanınan biri olduğu belirtiliyor.
Bu durum, dizinin ilerleyen bölümlerinde Dora Ersoy'un Evren Hoca ile bir ilişki yaşayacağını işaret ediyor.