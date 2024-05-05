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Bahar dizisinde Evren Hoca'ya kısmet çıktı! Kadroyu şenlendirecek yeni transfer açıklandı

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" yeni bir ismi kadrosuna dahil ediyor! Fenomen diziye katılacak olan başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen, 12. bölümden itibaren izleyicilerle buluşacak.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 21:05 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 21:05
Bahar dizisinde Evren Hoca’ya kısmet çıktı! Kadroyu şenlendirecek yeni transfer açıklandı

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MF Yapım imzası taşıyan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi, kadrosuna önemli bir ismi dahil ediyor. Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen, bu fenomen diziye 12. bölümden itibaren katılacak.

"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" kadrosuna yeni bir ismi katıyor.

Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen, fenomen diziye 12. bölümden itibaren katılacak. Allen, özgür ruhu ve iş dünyasındaki cesur adımlarıyla tanınan "Dora Ersoy" karakterine hayat verecek.

Dora Ersoy karakterinin özgür ruhlu ve cesur iş dünyasında tanınan biri olduğu belirtiliyor.

Bu durum, dizinin ilerleyen bölümlerinde Dora Ersoy'un Evren Hoca ile bir ilişki yaşayacağını işaret ediyor.

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