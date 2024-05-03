51’lik 2 çocuk sahibi oyuncu bu yöntemle eridi! 3 ayda 10 kilo verdiren Seray Sever diyeti! Günde tam 7 kez...

SABAH: 4 kaşık mısır gevreği, bir bardak light süt ve bir kaşık bal veya 2 adet domates, bir dilim yağsız beyaz peynir, 2 dilim ekmek. KUŞLUK VAKTİ: 1 adet meyve.

ÖĞLEN: Bir avuç içi kadar ızgara et (balık veya tavuk), yağsız salata veya 8 kaşık nohut veya mercimek yemeği, yağsız salata. ÖĞLEDEN SONRA: Yarım simit, light ayran.

İKİNDİ: 1 adet meyve. AKŞAM: Sebze yemeği, yağsız salata ve bir dilim ekmek.