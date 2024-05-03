51’lik 2 çocuk sahibi oyuncu bu yöntemle eridi! 3 ayda 10 kilo verdiren Seray Sever diyeti! Günde tam 7 kez...

Sever, yaptığı açıklamalarda evinde yemekleri kendisinin hazırladığını ve işin prensibinin çok sık ama azar azar yemek olduğunu vurguluyor. İşte detaylar...
Sever, yaptığı açıklamalarda evinde yemekleri kendisinin hazırladığını ve işin prensibinin çok sık ama azar azar yemek olduğunu vurguluyor. İşte detaylar...
Özellikle yemeklerinde ölçülü bir yaklaşım benimseyen Seray Sever, bir kaşık zeytinyağı ile 150 gram tavuğun aynı kaloriye sahip olduğunu belirterek, salatasına yağ yerine ızgara tavuk tercih ettiğini açıklıyor. Bol limon ve bol su tüketiminin yanı sıra, gün içinde günde 7 öğün beslenerek metabolizmasını sürekli çalışır halde tuttuğunu dile getiriyor.
SERAY SEVER'E KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ
Seray Sever'in zayıflama sürecinde uyguladığı diyet programı da dikkat çekici. İşte Sever'in 10 kilo verdiği diyet programı:
SABAH: 4 kaşık mısır gevreği, bir bardak light süt ve bir kaşık bal veya 2 adet domates, bir dilim yağsız beyaz peynir, 2 dilim ekmek.
KUŞLUK VAKTİ: 1 adet meyve.
ÖĞLEN: Bir avuç içi kadar ızgara et (balık veya tavuk), yağsız salata veya 8 kaşık nohut veya mercimek yemeği, yağsız salata.
ÖĞLEDEN SONRA: Yarım simit, light ayran.
İKİNDİ: 1 adet meyve.
AKŞAM: Sebze yemeği, yağsız salata ve bir dilim ekmek.
GECE: İçine bir kaşık bal ve biraz tarçın ilave edilmiş light yoğurt veya 1 bardak süt ve bir kaşık bal.