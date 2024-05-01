Serenay Sarıkaya mı Pınar Deniz mi? Yeşilçam efsanesi Esengül’ün hayatı film oluyor! 24 yaşında mafya tarafından...

Şu an için hangi oyuncunun Esengül'ü canlandıracağına dair bir bilgi bulunmamakla birlikte, kadroda yer alacak yıldız isimlerle ilgili spekülasyonlar var. Özellikle Serenay Sarıkaya ve Pınar Deniz en çok konuşulan iki isim arasında yer alıyor.

Filmin çekimlerinin bu yaz başlayacağı ve 2025 Şubat'ında vizyona girmesi planlanıyor.

ESENGÜL'ÜN HAYAT HİKAYESİ İstanbul doğumlu iki kız kardeşin biri olan Esengül ilk müzik derslerini konservatuvar mezunu annesi Piraye Ağan'dan aldı.Daha sonra Cavit Deringöl, İrfan Özbakır ve ona Esengül sahne adını veren Abdullah Nail Bayşu ile çalıştı.15 yaşındayken katıldığı, yapımcı Ayhan Coşkun'un açtığı ses yarışmasında birinci oldu. İlk 45'liği olan Aşkımı Süpürmüşler'in kazandığı başarıdan sonra, gazinolarda çalışmaya başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ünlü gazinolarda assolist olarak sahne aldı.

Kariyerinin ilk yıllarında Orhan Akçınar ile evlendi. Ancak gazino dünyası ile eşi arasındaki dengeyi sağlayamayarak, evlendikten bir ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle kocasından boşandı. Bir süre sonra Adnan Şenses'le imam nikâhı kıydı. Daha sonra Şenses'i terk ederek, dönemin Beşiktaşlı futbolcusu Tayfun Kalkavan ile ilişki yaşadı. Art arda yaşadığı aşklar ve bir akşam gazinoda eline tutuşturulan silah ile ateş etmesi gibi olaylarla, medyanın ve halkın ilgisini yoğun bir biçimde üzerine çekmeye başladı.