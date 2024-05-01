Serenay Sarıkaya mı Pınar Deniz mi? Yeşilçam efsanesi Esengül’ün hayatı film oluyor! 24 yaşında mafya tarafından...

Yeşilçam efsanesi Esengül'ün hayatını beyazperdeye taşıyacak olan "Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" adlı film için oyuncu seçimi gündemde büyük bir heyecan yaratıyor.
Yeşilçam efsanesi Esengül'ün hayatını beyazperdeye taşıyacak olan "Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" adlı film için oyuncu seçimi gündemde büyük bir heyecan yaratıyor.
Arabesk müziğin unutulmaz ismi Esengül'ün hayatını konu alan "Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" adlı film için hazırlıklar hızla ilerliyor. Filmin senaristliğini Bergen filminin başarılı senaristi Özgür Selvi üstlenirken yapımcılığını da yine Selvi üstleniyor.
Film, Esengül'ün 70'li yıllara damgasını vuran hayatını ve 24 yaşında kaybını konu alacak. 1979 yılında hayatını kaybeden şarkıcının hayatının beyaz perdeye aktarılacak olması müzikseverleri heyecanlandırıyor.
Şu an için hangi oyuncunun Esengül'ü canlandıracağına dair bir bilgi bulunmamakla birlikte, kadroda yer alacak yıldız isimlerle ilgili spekülasyonlar var. Özellikle Serenay Sarıkaya ve Pınar Deniz en çok konuşulan iki isim arasında yer alıyor.
Filmin çekimlerinin bu yaz başlayacağı ve 2025 Şubat'ında vizyona girmesi planlanıyor.
ESENGÜL'ÜN HAYAT HİKAYESİ
İstanbul doğumlu iki kız kardeşin biri olan Esengül ilk müzik derslerini konservatuvar mezunu annesi Piraye Ağan'dan aldı.Daha sonra Cavit Deringöl, İrfan Özbakır ve ona Esengül sahne adını veren Abdullah Nail Bayşu ile çalıştı.15 yaşındayken katıldığı, yapımcı Ayhan Coşkun'un açtığı ses yarışmasında birinci oldu. İlk 45'liği olan Aşkımı Süpürmüşler'in kazandığı başarıdan sonra, gazinolarda çalışmaya başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ünlü gazinolarda assolist olarak sahne aldı.
Kariyerinin ilk yıllarında Orhan Akçınar ile evlendi. Ancak gazino dünyası ile eşi arasındaki dengeyi sağlayamayarak, evlendikten bir ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle kocasından boşandı. Bir süre sonra Adnan Şenses'le imam nikâhı kıydı. Daha sonra Şenses'i terk ederek, dönemin Beşiktaşlı futbolcusu Tayfun Kalkavan ile ilişki yaşadı. Art arda yaşadığı aşklar ve bir akşam gazinoda eline tutuşturulan silah ile ateş etmesi gibi olaylarla, medyanın ve halkın ilgisini yoğun bir biçimde üzerine çekmeye başladı.
Sanat yaşamı dışında iş dünyasının kabadayıları ile kurduğu ilişkiler yüzünden polis tarafından izleniyordu. Yakaladığı erken şöhreti[6] artık kaldıramadığı bu dönemde, bazı silahlı olaylara da adı karıştı.
31 Mart 1979 tarihinde çalıştığı Semiramis Pekkan'ın adını taşıyan Semiramis Gazinosu'nda "Oflu İsmail" lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu'nun çıkardığı olayda, gazino sahibi Akbulut Karaoğlu ile şef garson Hasan Yolal kendi gözlerinin önünde kurşunlanarak öldürüldü. Olayın ardından, nedeninin Esengül'ün tutarsız davranışları olduğu söylendi.
İş adamı Faruk Özfıratlı ile birlikte 19 Nisan 1979 tarihinde Ataköy, Bakırköy'de trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kazanın bir mafya hesaplaşması olduğuna ilişkin kamuoyunda yankı bulmasının ardından cinayet masası olayı sorguladı, ancak resmi kayıtlarda kazanın aşırı alkol ve hızdan olduğuna hükmedildi.
Esengül, kısa süren müzik hayatında 23 adet plâk ve 4 adet kaset doldurmasının yanı sıra, Oksal Pekmezoğlu'nun yönettiği Yansın Bu Dünya filminde oynadı.45'likleri, ölümünden sonra uzunçalarda toplanarak piyasaya sürüldü. Abdullah Bayşu, Orhan Akdeniz ve Ülkü Aker imzalı Esengül şarkılarının çoğu arabesk müziğin klâsikleri arasına girmiştir.